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Исследование: $105 тысяч в год считается низким доходом для семьи в Сан-Франциско





Корреспондент калифорнийского сетевого издания "The Mercury News" г-жа Энни Шакка написала материал о том как власти помогают малоимущим оплачивать аренду жилья и заодно рассмотрела вопрос минимального дохода в штате Калифорния, а именно в г. Сан-Фрациско.



И как оказалось, в Америке довольно полноценно функционирует Департамент жилищного строительства и развития города (HUD) и согласно действующих программ этого Департамента американские семьи с невысокими доходами могут подобрать себе "человеческое и безопасное жилье в частном секторе" и сделать они это смогут с помощью предлагаемых ваучеров. Правда не есть некоторые нюансы, но об этом ниже.



Такой вот ваучер, можно сказать что "счастливчика" сможет получить семья, у которой уровень дохода не превышает половину от среднего дохода жителей Калифорнии. И получив такой ваучер семья попавшая в эту программу будет платить за аренду 30% своего дохода, а остальное платят власти. Стандарты по "разумности" стоимости жилья устанавливает сам этот Департамент развития города, HUD.



И что касается немаловажных нюансов этой программы помощи, то конечно, "бедных" и в Америке хватает и доступных ваучеров для всех просто нет. В свою очередь Департамент пишет свой лист ожидания (waiting list) и него попадают семьи, у которых есть право на получение льгот и затем имена оттуда выбираются случайным образом. Листы ожидания довольно большие - там тысячи семей и поэтому люди ждут своей очереди как минимум 1 год. Временами попадаются и "хронические несчастливчики", которые ожидают наступления своей очереди и по 6 лет кряду.



Но когда уже ваучер оказывается в ваших руках, то считайте, что вам крупно повезло - семья может сама найти жильё, которое ей больше нравится, затем вызвать на место инспекторов и если их всё устроит, то арендаторы подписывают договор с арендодателем - по-любому, теперь 70% за жильё вам оплатить государство.



И как пишет корреспондент издания Энни, то город Сан-Франциско - это именно то место в США, где самый высокий порог зарплат для желающих получать помощь за аренду жилья. Так годовой доход семьи из 4-х человек в 105 000 долл. США определяется в качестве "низкого". То самое на семью из 4-х, но уже в размере 65 000 долл. США, то "очень низкий". Доход в 39 000 долл. США считается в данной местности "чрезвычайно низким" (читай - "нищие").



Доход, который в Сан-Франциско считается средним показателем для семьи из 4-х человек - это 115 000 долл. США, т.е. отличается от вышеуказанного "низкого" дохода на 10 000 долл. США.



Также для примера приводится калифорнийский округ Аламеда, где центром считается город Окленд и там низкий доход для семьи из 4-х человек начинается с 80 400 долл. США. А в калифорнийском округе Санта-Клара - это уже 85 000 долл. США.



Конечно, Калифорния один из самых богатых штатов США, однако, если брать и сравнивать, что например, в России считается низким доходом, то это "небо и земля". Скептики скажут, что мол, а цены там у них на всё в несколько раз выше чем в РФ - это так, не спорим. Но ведь в России даже



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5902f11ca4534 Корреспондент калифорнийского сетевого издания "The Mercury News" г-жа Энни Шакка написала материал о том как власти помогают малоимущим оплачивать аренду жилья и заодно рассмотрела вопрос минимального дохода в штате Калифорния, а именно в г. Сан-Фрациско.И как оказалось, в Америке довольно полноценно функционирует Департамент жилищного строительства и развития города (HUD) и согласно действующих программ этого Департамента американские семьи с невысокими доходами могут подобрать себе "человеческое и безопасное жилье в частном секторе" и сделать они это смогут с помощью предлагаемых ваучеров. Правда не есть некоторые нюансы, но об этом ниже.Такой вот ваучер, можно сказать что "счастливчика" сможет получить семья, у которой уровень дохода не превышает половину от среднего дохода жителей Калифорнии. И получив такой ваучер семья попавшая в эту программу будет платить за аренду 30% своего дохода, а остальное платят власти. Стандарты по "разумности" стоимости жилья устанавливает сам этот Департамент развития города, HUD.И что касается немаловажных нюансов этой программы помощи, то конечно, "бедных" и в Америке хватает и доступных ваучеров для всех просто нет. В свою очередь Департамент пишет свой лист ожидания (waiting list) и него попадают семьи, у которых есть право на получение льгот и затем имена оттуда выбираются случайным образом. Листы ожидания довольно большие - там тысячи семей и поэтому люди ждут своей очереди как минимум 1 год. Временами попадаются и "хронические несчастливчики", которые ожидают наступления своей очереди и по 6 лет кряду.Но когда уже ваучер оказывается в ваших руках, то считайте, что вам крупно повезло - семья может сама найти жильё, которое ей больше нравится, затем вызвать на место инспекторов и если их всё устроит, то арендаторы подписывают договор с арендодателем - по-любому, теперь 70% за жильё вам оплатить государство.И как пишет корреспондент издания Энни, то город Сан-Франциско - это именно то место в США, где самый высокий порог зарплат для желающих получать помощь за аренду жилья. Так годовой доход семьи из 4-х человек в 105 000 долл. США определяется в качестве "низкого". То самое на семью из 4-х, но уже в размере 65 000 долл. США, то "очень низкий". Доход в 39 000 долл. США считается в данной местности "чрезвычайно низким" (читай - "нищие").Доход, который в Сан-Франциско считается средним показателем для семьи из 4-х человек - это 115 000 долл. США, т.е. отличается от вышеуказанного "низкого" дохода на 10 000 долл. США.Также для примера приводится калифорнийский округ Аламеда, где центром считается город Окленд и там низкий доход для семьи из 4-х человек начинается с 80 400 долл. США. А в калифорнийском округе Санта-Клара - это уже 85 000 долл. США.Конечно, Калифорния один из самых богатых штатов США, однако, если брать и сравнивать, что например, в России считается низким доходом, то это "небо и земля". Скептики скажут, что мол, а цены там у них на всё в несколько раз выше чем в РФ - это так, не спорим. Но ведь в России даже инициативу по установлению минимальной оплаты труда в размере 100 рублей в час и ту наши депутаты похерили. Как тут говорить, что они на самом деле думают, как можно улучшить благосостояние своих граждан? Да никак.Специально для mmgp.ru

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