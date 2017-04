myhyipsnet Профессионал

Fex Trade LTD - fexfund.net Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 28/04/2017



языки: EN



Новый проект: Fex Trade LTD







Описание программы

Цитата:

Fex Trade LTD was incorporated on 18th of April 2017, company number 10727409. FexFund.net is a part of Fex Trade LTD group, and is the internet division of our investment portfolio. Our company focuses on maximising our group income and sharing that income with our potential investors. We are investing mostly in crypto currencies, looking for great opportunities on their exchange rate fluctuation. These days value of crypto currencies can change rapidly, giving experienced investors huge income. We are also trading on Forex market where there is still a lot of opportunities to maximise investor's profit.

Перевод с Google: (RU)

Цитата:

Компания Fex Trade LTD была зарегистрирована 18 апреля 2017 года, номер компании 10727409. FexFund.net является частью группы Fex Trade LTD и является интернет-подразделением нашего инвестиционного портфеля. Наша компания фокусируется на максимизации дохода нашей группы и распределении этого дохода с нашими потенциальными инвесторами. Мы инвестируем в основном в криптовалюту, ища большие возможности по колебанию обменного курса. В наши дни стоимость криптовалюты может быстро измениться, что дает опытным инвесторам огромный доход. Мы также торгуем на рынке Forex, где есть еще много возможностей для максимизации прибыли инвестора.

+ Информация о компании

Цитата: + Company name: FEX TRADE LTD

+ Address: The Spive Building,8 Devonshire Square, London

+ Phone number: +442032893054

+ Company number 10727409

+ Email: office@fexfund.net + Инвестиционные планы:

Цитата:



109% after 7 days

6% daily for 20 days

5% daily for 30 days





Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$50000

* Реф. программа: upto 10%

* DDoS защита: Incapsula Inc

* Скрипт: Unique Script

* SSL: GREENBAR - COMODO EV SSL

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: PDNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM

Name Server: PDNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM



IP Address: - 107.154.167.156 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Hessen - Frankfurt Am Main - Incapsula Inc



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-03-03 - Expires on 2018-03-03 - Updated on 2017-04-12

+ Мой вклад:

Цитата: Payment successfully completed!

Transaction ID 2722b775-6cba-4ccc-94a2-4352689b9398

Date and time 28.04.2017 07:08

Shop FexFund.net

Payment amount $200.00

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения! [CENTER]

