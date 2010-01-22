Ratatara Сдаю Аватар, баннер.



Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 9,179 Благодарностей: 6,736 УГ: 17 Записей в FX-блоге: 1216 Подписок: 9 КП: 0.260 подарки награды

Невидимые миру займы



Инвестиции в «народные ОФЗ» будут непрозрачны для налоговиков.



ОФЗ для населения, широко разрекламированные Минфином как аналог вкладам, имеют по сравнению с ними не только инвестиционную привлекательность. Вложения в них осуществляются через брокерские счета, информация о которых не передается налоговикам. В результате "народный" инструмент может быть использован отнюдь не простыми гражданами для сокрытия своих активов.



Вчера было обнародовано письмо Минфина, где он сообщил об отсутствии обязанности банков уведомлять налоговые органы об открытии физлицам брокерских счетов. Особую актуальность эти разъяснения приобретают в свете старта на этой неделе масштабной программы ОФЗ для населения. Программа рассчитана на граждан, не обладающих достаточными знаниями для инвестиции в классические ОФЗ и имеет ряд защитных механизмов по сравнению с ними. Купить народные ОФЗ можно в Сбербанке и ВТБ24 через брокерский счет (открытия расчетного счета, данные о которым доступны налоговикам, не требуется). Первый выпуск народных ОФЗ составил 15 млрд руб. Инструмент оказался востребованным — в первый день банками было заключено 337 сделок с гражданами на общую сумму 696,8 млн руб. Объем заявок составил 1,5 тыс., за день в банках было открыто более 1 тыс. брокерских счетов (см. "Ъ" от 27 апреля).



Главные преимущества народных ОФЗ перед вкладами, по мнению Минфина,— большая доходность и защита сбережений вне зависимости от суммы (размер страхового возмещения по вкладам в банках не более 1,4 млн руб.). А обнародованные вчера разъяснения дают ОФЗ для населения и еще одно весомое преимущество: непрозрачность для налоговых органов и для тех, кто обменивается с ними данными, а это почти все госструктуры. По налоговому законодательству, при открытии счета или вклада банк обязан уведомить об этом налоговые органы, и налоговики с помощью банка могут получить информацию о движении по таким счетам. В случае с брокерским счетом этого не происходит. В Сбербанке "Ъ" подтвердили, что информация о приобретенных ОФЗ конфиденциальна и доступна лишь банку.



Такая неочевидная, на первый взгляд, опция может существенно повысить привлекательность инструмента для тех, кто не хочет афишировать свое финансовое благополучие. "Они могут быть использованы, например, госслужащими, обязанными отчитываться о доходах и имуществе",— отметил председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго. По данным Минтруда, в России раскрывать сведения о доходах должны порядка 1,5 млн человек, а с учетом их членов семей — около 6 млн. "Чиновников, особенно относящихся к публичным должностным лицам, и членов их семей выявляют в рамках процедур идентификации клиентов, так как закон 115-ФЗ относит подобных лиц к категории повышенного риска. При наличии подозрений в отмывании денег банки уведомляют уполномоченный госорган и заинтересованные ведомства,— отмечает зампред некоммерческого партнерства "Национальный совет финансового рынка" Александр Наумов.— Однако если у чиновника в банке уже был открыт счет, то повторной идентификации не будет".



Антон Силуанов, министр финансов, 26 апреля 2017 годаПредлагаю новый инструмент всем заинтересованным гражданам, у кого есть свободные ресурсы, особенно тем, кто хранит их дома под подушкой



Также инвестиции в ОФЗ могут стать альтернативой для хранения денег "под подушкой", поскольку обладают определенным уровнем "секретности" и бонусом в виде дохода. Использовать инструмент могут и те, кто опасается хранить наличные в кубышке, но вынужден скрываться от кредиторов, в том числе и налоговиков. "ОФЗ для населения могут быть использованы и гражданами, планирующими свое банкротство, поскольку выявить их можно лишь путем направления запросов в банки",— замечает управляющий партнер "Ренессанс Lex" Георгий Хурошвили.



Риски выявления использования народных ОФЗ для сокрытия имущества есть.



"Получение информации об открытых брокерских счетах теоретически возможно,— отметил собеседник "Ъ", близкий к налоговым органам, но только в рамках выездных налоговых проверок физических лиц путем направлении запросов депозитариям в ходе так называемых встречных проверок. Однако подобные проверки проходят нечасто". Максимальная сумма вложений в ОФЗ ограничена — 15 млн руб. в каждом банке, таким образом, "спрятать" в них можно 30 млн руб. "Конечно, если клиент принесет в банк сразу 15 млн и захочет приобрести ОФЗ, то возникнут подозрения о возможной легализации преступных доходов, сведения будут направлены в Росфинмониторинг, а там в рамках межведомственного взаимодействия станут доступны другим госорганам,— рассуждает руководитель службы комплаенс банка из топ-5.— Однако если клиент будет с определенной периодичностью выкупать ОФЗ на небольшие суммы, то подобные операции подозрений не вызовут".



При этом ОФЗ для населения не единственный доступный гражданам инвестиционный инструмент, позволяющий завуалировать свои сбережения. Еще менее прозрачными являются классические ОФЗ, они приобретаются не только через госбанки, но и через независимых брокеров, через те же брокерские счета. Объем инвестиций в них не ограничен, но и риск рыночного изменения стоимости не застрахован, указывают эксперты. Кроме того, это инструмент, в отличие от разрекламированных народных ОФЗ, для граждан менее понятен. Есть и другая альтернатива — сберегательные сертификаты на предъявителя. По данным ЦБ на 1 апреля, вложения граждан в них составили 486,1 млрд руб. Крупнейший и фактически единственный активный игрок — Сбербанк. Поскольку его надежность сомнений не вызывает, то можно говорить фактически о безлимитной страховке, при этом сумма инвестиций не ограничена. Инструмент совсем непрозрачный, может передаваться из рук в руки и одно время был крайне востребован. Так, на начало 2016 года объем вложений в сберсертификаты составлял более 570 млрд руб. Однако сейчас банки не заинтересованы в ликвидности, и Сбербанк предлагает даже при сумме инвестиций 100 млн руб. максимальную доходность всего 7,55% годовых, в то время как доходность народных ОФЗ — 9% годовых (при сроке держания три года).



источник Инвестиции в «народные ОФЗ» будут непрозрачны для налоговиков.ОФЗ для населения, широко разрекламированные Минфином как аналог вкладам, имеют по сравнению с ними не только инвестиционную привлекательность. Вложения в них осуществляются через брокерские счета, информация о которых не передается налоговикам. В результате "народный" инструмент может быть использован отнюдь не простыми гражданами для сокрытия своих активов.Вчера было обнародовано письмо Минфина, где он сообщил об отсутствии обязанности банков уведомлять налоговые органы об открытии физлицам брокерских счетов. Особую актуальность эти разъяснения приобретают в свете старта на этой неделе масштабной программы ОФЗ для населения. Программа рассчитана на граждан, не обладающих достаточными знаниями для инвестиции в классические ОФЗ и имеет ряд защитных механизмов по сравнению с ними. Купить народные ОФЗ можно в Сбербанке и ВТБ24 через брокерский счет (открытия расчетного счета, данные о которым доступны налоговикам, не требуется). Первый выпуск народных ОФЗ составил 15 млрд руб. Инструмент оказался востребованным — в первый день банками было заключено 337 сделок с гражданами на общую сумму 696,8 млн руб. Объем заявок составил 1,5 тыс., за день в банках было открыто более 1 тыс. брокерских счетов (см. "Ъ" от 27 апреля).Главные преимущества народных ОФЗ перед вкладами, по мнению Минфина,— большая доходность и защита сбережений вне зависимости от суммы (размер страхового возмещения по вкладам в банках не более 1,4 млн руб.). А обнародованные вчера разъяснения дают ОФЗ для населения и еще одно весомое преимущество: непрозрачность для налоговых органов и для тех, кто обменивается с ними данными, а это почти все госструктуры. По налоговому законодательству, при открытии счета или вклада банк обязан уведомить об этом налоговые органы, и налоговики с помощью банка могут получить информацию о движении по таким счетам. В случае с брокерским счетом этого не происходит. В Сбербанке "Ъ" подтвердили, что информация о приобретенных ОФЗ конфиденциальна и доступна лишь банку.Такая неочевидная, на первый взгляд, опция может существенно повысить привлекательность инструмента для тех, кто не хочет афишировать свое финансовое благополучие. "Они могут быть использованы, например, госслужащими, обязанными отчитываться о доходах и имуществе",— отметил председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго. По данным Минтруда, в России раскрывать сведения о доходах должны порядка 1,5 млн человек, а с учетом их членов семей — около 6 млн. "Чиновников, особенно относящихся к публичным должностным лицам, и членов их семей выявляют в рамках процедур идентификации клиентов, так как закон 115-ФЗ относит подобных лиц к категории повышенного риска. При наличии подозрений в отмывании денег банки уведомляют уполномоченный госорган и заинтересованные ведомства,— отмечает зампред некоммерческого партнерства "Национальный совет финансового рынка" Александр Наумов.— Однако если у чиновника в банке уже был открыт счет, то повторной идентификации не будет".Антон Силуанов, министр финансов, 26 апреля 2017 годаПредлагаю новый инструмент всем заинтересованным гражданам, у кого есть свободные ресурсы, особенно тем, кто хранит их дома под подушкойТакже инвестиции в ОФЗ могут стать альтернативой для хранения денег "под подушкой", поскольку обладают определенным уровнем "секретности" и бонусом в виде дохода. Использовать инструмент могут и те, кто опасается хранить наличные в кубышке, но вынужден скрываться от кредиторов, в том числе и налоговиков. "ОФЗ для населения могут быть использованы и гражданами, планирующими свое банкротство, поскольку выявить их можно лишь путем направления запросов в банки",— замечает управляющий партнер "Ренессанс Lex" Георгий Хурошвили.Риски выявления использования народных ОФЗ для сокрытия имущества есть."Получение информации об открытых брокерских счетах теоретически возможно,— отметил собеседник "Ъ", близкий к налоговым органам, но только в рамках выездных налоговых проверок физических лиц путем направлении запросов депозитариям в ходе так называемых встречных проверок. Однако подобные проверки проходят нечасто". Максимальная сумма вложений в ОФЗ ограничена — 15 млн руб. в каждом банке, таким образом, "спрятать" в них можно 30 млн руб. "Конечно, если клиент принесет в банк сразу 15 млн и захочет приобрести ОФЗ, то возникнут подозрения о возможной легализации преступных доходов, сведения будут направлены в Росфинмониторинг, а там в рамках межведомственного взаимодействия станут доступны другим госорганам,— рассуждает руководитель службы комплаенс банка из топ-5.— Однако если клиент будет с определенной периодичностью выкупать ОФЗ на небольшие суммы, то подобные операции подозрений не вызовут".При этом ОФЗ для населения не единственный доступный гражданам инвестиционный инструмент, позволяющий завуалировать свои сбережения. Еще менее прозрачными являются классические ОФЗ, они приобретаются не только через госбанки, но и через независимых брокеров, через те же брокерские счета. Объем инвестиций в них не ограничен, но и риск рыночного изменения стоимости не застрахован, указывают эксперты. Кроме того, это инструмент, в отличие от разрекламированных народных ОФЗ, для граждан менее понятен. Есть и другая альтернатива — сберегательные сертификаты на предъявителя. По данным ЦБ на 1 апреля, вложения граждан в них составили 486,1 млрд руб. Крупнейший и фактически единственный активный игрок — Сбербанк. Поскольку его надежность сомнений не вызывает, то можно говорить фактически о безлимитной страховке, при этом сумма инвестиций не ограничена. Инструмент совсем непрозрачный, может передаваться из рук в руки и одно время был крайне востребован. Так, на начало 2016 года объем вложений в сберсертификаты составлял более 570 млрд руб. Однако сейчас банки не заинтересованы в ликвидности, и Сбербанк предлагает даже при сумме инвестиций 100 млн руб. максимальную доходность всего 7,55% годовых, в то время как доходность народных ОФЗ — 9% годовых (при сроке держания три года).

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$

PROFIT-HUNTERS.BIZ: возврат потерь в хайпах! Лучший рефбек, оплата за активность!

Ларисины инвест проекты, присоединяйтесь :)| Как я делаю ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА

<<=СДАЮ! __________________