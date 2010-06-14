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НБУ продолжает избавляться от непрофильных активов

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НБУ продолжает избавляться от непрофильных активов
Национальный банк Украины продолжает выводить непрофильные активы за пределы центрального банка. Это соответствует логике внутренней организационной трансформации центрального банка и сохранении фокуса на ключевых функциях НБУ, закрепленных мандатом.
*
Так НБУ принял ряд решений по отчуждению объектов недвижимой собственности путем приватизации, продажи на аукционе, передачи другим государственным органам.

Тут вам и базы отдыха и административно-бытовые здания и физкультурно-оздоровительный комплекс.

По материалам НБУ
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