Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Налетай! НБУ проводит аукцион по продаже монет!

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Имя: Олег
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Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Благодарностей: 16,153
Записей в блоге: 54
УГ: 9
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награды Волшебный горшочек 
Налетай! НБУ проводит аукцион по продаже монет!
Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".

Электронный аукцион №Е-6 будет проведено 11 мая 2017 в 11-00 Универсальной товарной биржей «Контрактовый дом УМВБ». Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Условия участия в аукционе размещены на официальном сайте биржи: https://www.uicegroup.com/uk/11-05-2...orative-coins/, контактное лицо бирже Евгений Егорушков (044) 461-54-24, eegorushkov@uice.com.ua.

Есть шанс прикупить интересные экземпляры в коллекцию или в качестве инвестиции.

По материалам НБУ
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Метки
аукцион, инвестиционные монеты, монеты, нбу
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