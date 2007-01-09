Налетай! НБУ проводит аукцион по продаже монет!

Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".
Электронный аукцион №Е-6 будет проведено 11 мая 2017 в 11-00 Универсальной товарной биржей «Контрактовый дом УМВБ». Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Условия участия в аукционе размещены на официальном сайте биржи: https://www.uicegroup.com/uk/11-05-2...orative-coins/
, контактное лицо бирже Евгений Егорушков (044) 461-54-24, eegorushkov@uice.com.ua
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Есть шанс прикупить интересные экземпляры в коллекцию или в качестве инвестиции.
По материалам НБУ