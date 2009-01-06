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В России открыты 539,5 млн счетов, денег на них денег 24 трлн руб

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В России открыты 539,5 млн счетов, денег на них денег 24 трлн руб
В России открыты 539,5 млн счетов, денег на них денег 24 трлн руб

Цитата:
В России открыты 539,5 млн счетов «физиков». То есть нас с вами (март 2016 г.). Сколько денег на них денег? 24 трлн руб. (февраль 2017 г., ЦБР).

В среднем на каждого россиянина, от мала до велика, приходится почти 150 тыс. руб. во вкладах. Почти 2700 долларов на брата (146 млн чел.).

Счета с суммой до 100 тысяч рублей — 509,2 млн штук. Это 94,3% всех счетов. И на них приходится всего 8,6% суммы всех вкладов (март 2016).

А сколько счетов, где суммы больше 1,4 млн рублей? Их — 1 млн 409 тысяч. Их доля в числе счетов — 0,26%. А какая часть суммы всех вкладов приходится на них? Страшно сказать — 43,1%.

Численность рабочей силы в России — 76 млн человек. Пусть 1,4 млн счетов — это примерно 1,4 млн чел. (забудем на время о множественности счетов, о том, что один и тот же человек может объединять меньшие счета в большие). Это значит, что, примерно, 1,8-2% работающего населения владеет 43,1% всех банковских вкладов.

Счетов от 700 тыс. до 1400 тыс. в России — 28,8 млн (март 2016). И здесь забудем о множественности счетов. Возьмем по максимуму Это примерно 38% трудоспособного населения, на них приходится 48,3% всех банковских вкладов.

В итоге, примерно 60% «остального трудоспособного населения» со всеми их чадами и домочадцами имеют в собственности 8,6% вкладов.
Источник:
http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/04/27/1611482.html
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