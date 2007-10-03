hapyfermer.ru - Счастливый Фермер

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 20.04.2017
РЫНОК ЖИВОТНЫХ
На рынке Вы можете купить различных животных.
Каждое животное приносит продукты, которые можно потом продать за серебро и обменять на реальные деньги.
Каждое животное приносит свой продукт, чем дороже животное, тем стоимость продукта дороже. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, Ваши животные не умирают и будут нести продукты всегда!
СБОР ПРОДУКТОВ
Ваши животные приносят продукты, которые накапливается на ферме, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Продукты постоянно накапливаются и хранятся на Ферме, вы можете собирать их даже раз в месяц, как вам удобнее.
ТОРГОВАЯ ЛАВКА
Торговая лавка позволит вам продать все ваши продукты за СЕРЕБРО, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи СЕРЕБРО распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи продукции: 100 продукции = 1 серебра. 100 серебра = 1 рубль.
БОНУСЫ:
При первом пополнении баланса +30% в подарок.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 10 серебра за каждого приглашенного реферала + 20% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Free-Kassa
МОЙ ВКЛАД: