Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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hapyfermer.ru - Счастливый Фермер

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 04:30
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,357
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
hapyfermer.ru - Счастливый Фермер

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 20.04.2017




Об игре:

РЫНОК ЖИВОТНЫХ
На рынке Вы можете купить различных животных.
Каждое животное приносит продукты, которые можно потом продать за серебро и обменять на реальные деньги.
Каждое животное приносит свой продукт, чем дороже животное, тем стоимость продукта дороже. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, Ваши животные не умирают и будут нести продукты всегда!


СБОР ПРОДУКТОВ
Ваши животные приносят продукты, которые накапливается на ферме, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Продукты постоянно накапливаются и хранятся на Ферме, вы можете собирать их даже раз в месяц, как вам удобнее.

ТОРГОВАЯ ЛАВКА
Торговая лавка позволит вам продать все ваши продукты за СЕРЕБРО, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи СЕРЕБРО распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.

Курс продажи продукции: 100 продукции = 1 серебра. 100 серебра = 1 рубль.


БОНУСЫ:


При первом пополнении баланса +30% в подарок.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 10 серебра за каждого приглашенного реферала + 20% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Free-Kassa


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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