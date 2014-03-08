Lidex.top - Сервис платных опросов

Я не админ и админа не знаю!
Официальный старт
: 24.04.2017
Язык
: Русский
Описание проекта:
LIDEX - сервис платных опросов. Это первая платформа, которая гарантирует рекламодателям наилучшее качество в прохождении опросов пользователями, используя систему штрафов и другие функции контроля. А пользователям гарантирует хороший стабильный доход, взамен на честную работу.
Маркетинг:
35.00 USD
- Разовая оплата за проверку аккаунта. Из них 10 USD взимается в счет проведения проверки, а 25 USD конвертируются в 25 лайдов (рейтинговый баланс).
Система гарантирует ежедневную публикацию от 4 до 10
опросов.
Типы опросов и оплата за прохождение:
- Большой (4 вопроса. 0.875 USD оплата за опрос).
- Средний (3 вопроса. 0.656 USD оплата за опрос).
- Мини (2 вопроса. 0.437 USD оплата за опрос).
- Микро (1 вопрос. 0.218 USD оплата за опрос).
В 85%-90%
случаев публикуются большие опросы стоимость 0.875
USD. за 1 шт. (В день от 4 до 10 опросов).
Возможны авансовые выплаты и различные поощрения за хорошую работу.
Партнерская программа
- 5 USD
разовая оплата за каждого партнера, который подаст заявку на проверку.
- от 0.05 до 0.25 USD
- Постоянная оплата за каждый
пройденный опрос каждого
вашего партнера.
Особенности проекта
Платежная система: Perfect Money
Тип операций: Полностью автоматизированные
SSL: ДА
Защита от DDOS: ДА (ddos-guard.net)
Мой депозит:
21:46 27.04.17 Transfer 174224159 U14050848
LIDEX Inc. -35.00 Sent Payment 35.00 USD to account U14050848. Memo: Shopping Cart Payment. Payment ID: 1353
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно