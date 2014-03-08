Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,346 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Lidex.top - Сервис платных опросов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:09
#1
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.03.2014
Сообщений: 101
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.085
Lidex.top - Сервис платных опросов
Я не админ и админа не знаю!




Официальный старт: 24.04.2017
Язык: Русский

Описание проекта:

LIDEX - сервис платных опросов. Это первая платформа, которая гарантирует рекламодателям наилучшее качество в прохождении опросов пользователями, используя систему штрафов и другие функции контроля. А пользователям гарантирует хороший стабильный доход, взамен на честную работу.

Маркетинг:

35.00 USD - Разовая оплата за проверку аккаунта. Из них 10 USD взимается в счет проведения проверки, а 25 USD конвертируются в 25 лайдов (рейтинговый баланс).

Система гарантирует ежедневную публикацию от 4 до 10 опросов.

Типы опросов и оплата за прохождение:

- Большой (4 вопроса. 0.875 USD оплата за опрос).
- Средний (3 вопроса. 0.656 USD оплата за опрос).
- Мини (2 вопроса. 0.437 USD оплата за опрос).
- Микро (1 вопрос. 0.218 USD оплата за опрос).

В 85%-90% случаев публикуются большие опросы стоимость 0.875 USD. за 1 шт. (В день от 4 до 10 опросов).

Возможны авансовые выплаты и различные поощрения за хорошую работу.

Партнерская программа

- 5 USD разовая оплата за каждого партнера, который подаст заявку на проверку.
- от 0.05 до 0.25 USD - Постоянная оплата за каждый пройденный опрос каждого вашего партнера.

Особенности проекта

Платежная система: Perfect Money
Тип операций: Полностью автоматизированные
SSL: ДА
Защита от DDOS: ДА (ddos-guard.net)

Мой депозит:

21:46 27.04.17 Transfer 174224159 U14050848
LIDEX Inc. -35.00 Sent Payment 35.00 USD to account U14050848. Memo: Shopping Cart Payment. Payment ID: 1353




Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно
__________________
Бизнес - это игра в шахматы!
MixBarter на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Банк 3/4 - bank34.ua
От nlobp в разделе «Банки Украины»
Аватар HYIPach
sportend.ru - рефбэк 100% + бонусы
От HYIPach в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар bizneser
Китайские биткоин-трейдеры переключаются на LocalBitcoins
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Прогнозы на Баскетбол от Vlada
От vlad76eg в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Reap-fund.com - www.reap-fund.com
От Whissper в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар МОЛ
Разница цен покупки и продажи валют увеличилась в разы за несколько дней
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,346
Тем
467,043
Сообщений
11,530,168

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube