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Инвестиции в раскрутку Хайпов

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Старый Сегодня, 02:40
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 19.08.2016
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестиции в раскрутку Хайпов
Поначалу я инвестировал в Хайпы (долгосрочные), но приносило очень малую прибыль ( 1-2 % в день )... И меня интересовал такой вопрос: "А что если я предложу админу деньги в качестве раскрутки?". И вознаграждение будет намного больше чем просто вложить в Хайп...
Вложили бы Вы свои деньги таким образом? Что бы потребовали что бы админ не "кинул"? Возможно кто то так делал поделитесь опытом
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