Стало известно сколько стоит экспортная Байкальская вода

Представитель власти рассказал, по чем продают воду из Байкала на экспорт
По сообщениям представителя правительства РФ Иванова вода продается на экспорт по цене ориентировочно в 2 доллара за 1 бутылку.
Иванов заявил, что продается пресная вода с Байкала на экспорт и цена ее высокая, в пределах 2 долларов за бутылку, однако ее все равно покупают.
Так же министр поделился информацией, что в дальнейшем Россия может стать одним из крупнейших экспортеров питьевой пресной воды. Россия обладает гигантскими запасами воды. Озеро Байкал содержит одну четвертую всей пресной воды в мире. Представитель президента сказал, что это очень положительно будет влиять на Россию и в каком то плане это везение, иметь такие запасы питьевой воды.
Представители Китая предлагали построить водопровод из России в Китай для снабжения засушливых регионов КНР. Однако среди российских специалистов не нашлось людей который поддержали такую идею. В первую очередь, это экономическое необоснованное действие, так как окупаемости проекта не будет. Все же некоторые геологи рассказали, что Россия может продавать воду как ценный ресурс, и ее достаточно в стране
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Специально для mmgp.ru