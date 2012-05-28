Акции GrubHub за один день выросли на 22%

Интернет-служба доставки еды GrubHub увеличила количество новых клиентов в течение первых трех месяцев 2017 года. Из-за этой новости в середине дня торгов акции компании выросли более чем на 22%.
GrubHub отчиталась о том, что количество «активных обедающих» с помощью приложения достигло отметки 8,75 миллиона
в первом квартале этого года. По сравнению с 2016 годом, количество клиентов выросло на 26%. Продажи продукции тоже выросли на 26%, до $ 828 млн.
Генеральный директор GrubHub Мэтт Мэлоуни объяснил рост более широким охватом аудитории с помощью маркетинга, растущим выбором рестораном и улучшением линейки продуктов. Несмотря на острую конкуренцию со стороны других компаний по доставке продуктов питания, таких как Uber, Amazon и Yelp, стартап GrubHub показывает отличную деятельность.
В первом квартале выручка компании выросла на 39% до $ 156,1 млн
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Thomson Reuters ожидали выручку на уровне $ 153 млн. Чистая прибыль GrubHub выросла до $ 17,7 млн
, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 70% больше. При этом прибыль на акцию составила 0,29.
К концу торговой сессии акции GrubHub выросли на 22,8% до $ 42,99 за штуку:
Перевод специально для mmgp.ru