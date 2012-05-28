Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,341 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Акции GrubHub за один день выросли на 22%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:26
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 630
Благодарностей: 170
УГ: 5
КП: 0.174
подарки
Акции GrubHub за один день выросли на 22%
Интернет-служба доставки еды GrubHub увеличила количество новых клиентов в течение первых трех месяцев 2017 года. Из-за этой новости в середине дня торгов акции компании выросли более чем на 22%.

GrubHub отчиталась о том, что количество «активных обедающих» с помощью приложения достигло отметки 8,75 миллиона в первом квартале этого года. По сравнению с 2016 годом, количество клиентов выросло на 26%. Продажи продукции тоже выросли на 26%, до $ 828 млн.

Генеральный директор GrubHub Мэтт Мэлоуни объяснил рост более широким охватом аудитории с помощью маркетинга, растущим выбором рестораном и улучшением линейки продуктов. Несмотря на острую конкуренцию со стороны других компаний по доставке продуктов питания, таких как Uber, Amazon и Yelp, стартап GrubHub показывает отличную деятельность.

В первом квартале выручка компании выросла на 39% до $ 156,1 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Thomson Reuters ожидали выручку на уровне $ 153 млн. Чистая прибыль GrubHub выросла до $ 17,7 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 70% больше. При этом прибыль на акцию составила 0,29.

К концу торговой сессии акции GrubHub выросли на 22,8% до $ 42,99 за штуку:


Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Один день - один прогноз. investor-kz Стратегии и прогнозы 18 Вчера 16:05
Акции Yext выросли на 27% после IPO Lonsdayl Горячие новости 0 13.04.2017 20:55
Акции Samsung выросли до рекорда Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 15 05.01.2017 15:09
Акции Роснефти выросли до исторического максимума Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 29 20.12.2016 00:19
В первый день торгов на NASDAQ акции Groupon выросли на 40% LSasha Инвестирование в фондовый рынок 21 28.05.2012 21:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар InvestGirl
Вывод лр
От InvestGirl в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Как пройти верификацию?
От Николай Николаев 56778686 в разделе «PayPal»
Аватара нет
Экологи - деньги - eco-game.com - игра с выводом денег
От Angero в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Siege
Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии 10 страховых компаний
От Siege в разделе «Страхование (накопительные программы)»
Аватара нет
Верну партнерское вознаграждение!
От klinduhs в разделе «Бинарные опционы»
Аватар bazar111
Mod.energy рефбек 10% от вклада
От bazar111 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
409,341
Тем
467,030
Сообщений
11,529,775

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube