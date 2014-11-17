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Damae Medical привлек €2 миллиона для быстрого изучения состояния кожи

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Damae Medical привлек €2 миллиона для быстрого изучения состояния кожи

Damae Medical, расположенная в Париже (Франция) медицинская технологическая компания, получила 2 миллиона евро инвестиций. Инвесторами выступили Kurma Partners, Idinvest Partners, News Invest, Paris-Saclay Seed Fund, управляемый Partech Ventures, и частные лица.

Компания намерена использовать полученные средства для финансирования разработки и сертификации в рамках европейского соответствия своего продукта OCTAV (в планах - это середина 2018 года).


Основанная в сентябре 2014 года Анаисом Барутом, выполняющим обязанности генерального директора, Damae Medical стремится предоставить дерматологам новую технологию визуализации в реальном времени для глубокого изучения кожи. Эта технология позволяет получать изображения с клеточным разрешением (наподобие гистологии) без необходимости рассечения тканей. Ведущий продукт компании OCTAV, предназначенный для моментальной, неинвазивной диагностики рака кожи, в настоящее время тестируется в университетском медицинском центре Сент-Этьена.


Запатентованный в 2013 году инновационный подход был изобретен профессором Арно Дюбуа из лаборатории Шарля Шабри. Областью применения для этого инструмента являются диагностика, терапия и последующее наблюдение за широким спектром кожных заболеваний и патологий.


Технология, разработанная DAMAE Medical, представляет собой новый подход к оптической когерентной томографии (ОКТ), метод визуализации основан на интерферометрии с низкой когерентностью. Инфракрасный свет направляется на кожу пациента и частично отражается внутренними микроструктурами ткани. Этот отраженный свет смешивается с опорным лучом света для создания интерференционной картины, которая определяется камерой и преобразуется в изображение, показывающее картину как бы в разрезе. Морфологию ткани можно визуализировать в режиме реального времени на клеточном уровне на глубину около 1 мм внутрь поверхности кожи.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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