Ищу платную консультацию по хайпам.

Как открыть свой бизнес в интернете? Например, Интернет-магазин или Финансовый сервис. С чего начать? Каким бизнесом заняться в интернете? Все вопросы и ответы здесь.
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Доброго времени всем форумчане, Ищу консультацию по созданию хайпа,
интересна сама схема от нуля до конца с чего начинать , на что обращать вниманеи , подводные камни , бюджет , ничего делать не собираюсь, интересует именно вся поднаготная.
Ищу человека с репутацией желательно модератора, за хорошую консультацию и разжовывание материала плачу 50-100$
За контактом в пм.