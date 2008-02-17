Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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claimers.io - разгадывание капчи без тайминга за биткоины

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#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 27.04.2017
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claimers.io - разгадывание капчи без тайминга за биткоины
Всем привет уважаемые пользователи MMGP!
Хочу представить Вашему вниманию новый кран https://claimers.io/?ref=3881 (я не являюсь админом данного ресурса).

Как кран работает?
За каждую разгадку капчи вы будете получать 5 сатошей. Капча без тайминга или без времени.

В чем преимущества?
Преимущество данного крана в том, чем больше Вы разгадываете, тем больше вы зарабатываете! Если Вы разгадали определённое количество капч (отображается в графе Left to next bonus) у Вас активируется буст - Вы получаете свои 5 сатошей+5 сатошей с каждым последующим разгадыванием, потом +10 ... +15 и т.д. В разделе Valid Claims указано количество правильно разгаданных капч Вами, Invalid Today - не правильных, Left to next bonus - сколько Вам осталось разгадать для получения бонуса, Current Bonus - текущий бонус. По истечению 24 часов бонус обнуляется. Партнерка 15% + 10% в день за каждого из 10 активных рефералов, которые в сутки сделали минимум 200 клэймов!

Вот скрин

Минималка на вывод 10 000 сатошей

Всем удачи и благополучия!
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