Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Buy Carbon Today - buycarbontoday.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Вчера, 23:52
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,292
Благодарностей: 7,508
УГ: 6
КП: 0.163
подарки
Buy Carbon Today - buycarbontoday.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Buy Carbon Today

О проекте (взято с сайта)
Цитата:
BUYCARBONTODAY LTD
Выбросы парниковых газов в атмосферу Земли промышленными предприятиями нельзя рассматривать как проблему отдельно взятого государства. Уже давно стало всем понятно, что наша планета – это живой организм, и загрязнение окружающей среды не может быть локальным. Если в какой-то стране промышленные предприятия загрязняют окружающую среду, то последствия такого загрязнения будут заметны во всем мире, а не только в этой стране. Мы работаем для того, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды, мотивируя корпорации на создание более мощных и эффективных средств по очистке промышленных выбросов в атмосферу.


Дата старта –27 апреля 2017 г

Планы

Цитата:
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ
Основой процесса инвестирования является покупка Инвестиционных Сертификатов. Каждый Инвестиционный Сертификат имеет фиксированный номинал и при покупке нескольких Инвестиционных сертификатов общий номинал не суммируется. Инвестиционный Сертификат определенного номинала дает право инвестору сделать вклад в определенное инвестиционное предложение. Таким образом, покупая Инвестиционный Сертификат большего номинала, инвестору становится доступно более выгодное инвестиционное предложение. Депозитный Пакет определенного номинала дает право инвестору сделать вклад в определенное инвестиционное предложение. Таким образом, покупая Депозитный Пакет большего номинала, инвестору становится доступно более доходное инвестиционное предложение. В инвестиционных предложениях, представленных ниже, можно изучить, какие номиналы Депозитных Пакетов доступны в том или ином инвестиционном предложении.


Fresh Air
Пакеты: по 25$ 50$ 75$ 100$
15 дней: 2% в день 30% - Чистая прибыль
30 дней: 2.2% в день 63% - Чистая прибыль
45 дней: 2.4% в день 108% - Чистая прибыль



Green Life
Пакеты: по 150$ 200$ 300$
25 дней: 6% в день 50% - Чистая прибыль
50 дней: 4.2% в день 110% - Чистая прибыль
75 дней: 3.83% в день 187.5% - Чистая прибыль



Clean Earth
Пакеты: по 500$ 1000$ 1500$ 2000$
20 дней: 50% - Чистая прибыль
50 дней: 220% - Чистая прибыль
100 дней: 900% - Чистая прибыль

Реферальная программа– Стандарт 8%-3%
Мастер - 10%-5%-1%
Выплаты:
Цитата:
Для большинства платежных систем выплаты производятся в автоматическом режиме без участия со стороны инвестора. Однако, администрация оставляет за собой право отменить автоматические выплаты в случаях технических неполадок
Платежные системы: Payeer, Perfect Money, BTC, ADVCashh

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–
04.27.17 20:40 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U13913289 from U17755**. Batch: 174218633. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 12, Knjaz.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz на форуме  
Старый Сегодня, 00:42
#2
 
Регистрация: 26.04.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Buy Carbon Today - buycarbontoday.com
Депозит на 25.
Transaction ID:
870205e8-b168-45fc-93f0-23f23e7a0ea7
Кому:
doogle.magl@yahoo. com
Снято:
-25.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
25.00 USD
Примечание:
Invoice #14, do6puu
__________________
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Баннер: {{ slide.title }}
Do6puu на форуме  
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