Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 36,292 Благодарностей: 7,508 УГ: 6 КП: 0.163 подарки

Buy Carbon Today - buycarbontoday.com Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Buy Carbon Today



О проекте (взято с сайта)

Цитата: BUYCARBONTODAY LTD

Выбросы парниковых газов в атмосферу Земли промышленными предприятиями нельзя рассматривать как проблему отдельно взятого государства. Уже давно стало всем понятно, что наша планета – это живой организм, и загрязнение окружающей среды не может быть локальным. Если в какой-то стране промышленные предприятия загрязняют окружающую среду, то последствия такого загрязнения будут заметны во всем мире, а не только в этой стране. Мы работаем для того, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды, мотивируя корпорации на создание более мощных и эффективных средств по очистке промышленных выбросов в атмосферу.



Дата старта –27 апреля 2017 г



Планы



Цитата: ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ

Основой процесса инвестирования является покупка Инвестиционных Сертификатов. Каждый Инвестиционный Сертификат имеет фиксированный номинал и при покупке нескольких Инвестиционных сертификатов общий номинал не суммируется. Инвестиционный Сертификат определенного номинала дает право инвестору сделать вклад в определенное инвестиционное предложение. Таким образом, покупая Инвестиционный Сертификат большего номинала, инвестору становится доступно более выгодное инвестиционное предложение. Депозитный Пакет определенного номинала дает право инвестору сделать вклад в определенное инвестиционное предложение. Таким образом, покупая Депозитный Пакет большего номинала, инвестору становится доступно более доходное инвестиционное предложение. В инвестиционных предложениях, представленных ниже, можно изучить, какие номиналы Депозитных Пакетов доступны в том или ином инвестиционном предложении.



Fresh Air

Пакеты: по 25$ 50$ 75$ 100$

15 дней: 2% в день 30% - Чистая прибыль

30 дней: 2.2% в день 63% - Чистая прибыль

45 дней: 2.4% в день 108% - Чистая прибыль







Green Life

Пакеты: по 150$ 200$ 300$

25 дней: 6% в день 50% - Чистая прибыль

50 дней: 4.2% в день 110% - Чистая прибыль

75 дней: 3.83% в день 187.5% - Чистая прибыль







Clean Earth

Пакеты: по 500$ 1000$ 1500$ 2000$

20 дней: 50% - Чистая прибыль

50 дней: 220% - Чистая прибыль

100 дней: 900% - Чистая прибыль



Реферальная программа– Стандарт 8%-3%

Мастер - 10%-5%-1%

Выплаты:

Цитата: Для большинства платежных систем выплаты производятся в автоматическом режиме без участия со стороны инвестора. Однако, администрация оставляет за собой право отменить автоматические выплаты в случаях технических неполадок Payeer, Perfect Money, BTC, ADVCashh



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–

04.27.17 20:40 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U13913289 from U17755**. Batch: 174218633. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 12, Knjaz.



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения. Пакеты: по 25$ 50$ 75$ 100$15 дней: 2% в день 30% - Чистая прибыль30 дней: 2.2% в день 63% - Чистая прибыль45 дней: 2.4% в день 108% - Чистая прибыльПакеты: по 150$ 200$ 300$25 дней: 6% в день 50% - Чистая прибыль50 дней: 4.2% в день 110% - Чистая прибыль75 дней: 3.83% в день 187.5% - Чистая прибыльПакеты: по 500$ 1000$ 1500$ 2000$20 дней: 50% - Чистая прибыль50 дней: 220% - Чистая прибыль100 дней: 900% - Чистая прибыльРеферальная программа–Платежные системы:Вклад (листинг)–04.27.17 20:40 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U13913289 from U17755**. Batch: 174218633. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 12, Knjaz.Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.

Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100% __________________