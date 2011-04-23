Buy Carbon Today - buycarbontoday.com

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Buy Carbon Today
О проекте (взято с сайта)
Дата старта –27 апреля 2017 г
Планы
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BUYCARBONTODAY LTD
Выбросы парниковых газов в атмосферу Земли промышленными предприятиями нельзя рассматривать как проблему отдельно взятого государства. Уже давно стало всем понятно, что наша планета – это живой организм, и загрязнение окружающей среды не может быть локальным. Если в какой-то стране промышленные предприятия загрязняют окружающую среду, то последствия такого загрязнения будут заметны во всем мире, а не только в этой стране. Мы работаем для того, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды, мотивируя корпорации на создание более мощных и эффективных средств по очистке промышленных выбросов в атмосферу.
Fresh Air
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ
Основой процесса инвестирования является покупка Инвестиционных Сертификатов. Каждый Инвестиционный Сертификат имеет фиксированный номинал и при покупке нескольких Инвестиционных сертификатов общий номинал не суммируется. Инвестиционный Сертификат определенного номинала дает право инвестору сделать вклад в определенное инвестиционное предложение. Таким образом, покупая Инвестиционный Сертификат большего номинала, инвестору становится доступно более выгодное инвестиционное предложение. Депозитный Пакет определенного номинала дает право инвестору сделать вклад в определенное инвестиционное предложение. Таким образом, покупая Депозитный Пакет большего номинала, инвестору становится доступно более доходное инвестиционное предложение. В инвестиционных предложениях, представленных ниже, можно изучить, какие номиналы Депозитных Пакетов доступны в том или ином инвестиционном предложении.
Пакеты: по 25$ 50$ 75$ 100$
15 дней: 2% в день 30% - Чистая прибыль
30 дней: 2.2% в день 63% - Чистая прибыль
45 дней: 2.4% в день 108% - Чистая прибыль
Green Life
Пакеты: по 150$ 200$ 300$
25 дней: 6% в день 50% - Чистая прибыль
50 дней: 4.2% в день 110% - Чистая прибыль
75 дней: 3.83% в день 187.5% - Чистая прибыль
Clean Earth
Пакеты: по 500$ 1000$ 1500$ 2000$
20 дней: 50% - Чистая прибыль
50 дней: 220% - Чистая прибыль
100 дней: 900% - Чистая прибыль
Реферальная программа– Стандарт 8%-3%
Мастер - 10%-5%-1%
Выплаты:
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Для большинства платежных систем выплаты производятся в автоматическом режиме без участия со стороны инвестора. Однако, администрация оставляет за собой право отменить автоматические выплаты в случаях технических неполадок
Платежные системы: Payeer, Perfect Money, BTC, ADVCashh
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Вклад (листинг)–
04.27.17 20:40 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U13913289 from U17755**. Batch: 174218633. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 12, Knjaz.
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