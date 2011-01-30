Способы бюджетного продвижения паблика/группы VK.

Тема для новичков.Все методы такого продвижения запрещены правилами "Вконтакте". Не несу никакой ответственности за выданную информацию.
Бюджетное продвижение.
Использую сразу несколько способов раскрутки одновременно.
Первый способ,это накрутка офферов через сервис likes FM.
[Считаю его лучшим по качеству офферов + лимиты сервиса,которые обезопасят группу/публичную страницу от бана,валюта(likes) на сервисе очень дорогая,советую покупать купоны по более низким ценам].
Второй способ,это инвайтинг [Рассылка приглашений, для увеличения количества вступивших в группу].
[Для начала нам потребуются аккаунты, советую покупать в магазинах на форуме, 100+ друзей с фейка,цена такого аккаунта колеблется от 5-10 рублей.Данным способом пользоваться нужно очень осторожно.Можно потерять место в поиске или вовсе потерять сообщество.Для инвайтинга использую софт Sobot (не реклама) программа бесплатна распространяется в одну анкету,этого вполне достаточно,так как приглашений много отправлять не придётся. Советую отправлять в день не более 200 приглашений.С одного аккаунта 25 приглашений.Для каждого аккаунта использовать прокси [если имеете динамический ip адрес,можно переподключаться при смене аккаунта. Со временем удалять старые приглашения.Накопилось 300-500 приглашений,повисели дня 2-3,после удаляем,приглашаем новых участников].
Третий способ,это переход по репостам с вашего раскрученного фейка.[На фейк страницах будет репост с вашей группы / публичной страницы].
[Фейк страницы так же можно приобрести на форуме,можно раскрутить самому,для этого есть несколько программ,которыми сам пользуюсь.Люди с этих софтин идут с таких сообществ,как "Добавь в друзья" и тому подобное. Приведу пример 2 софтин,ничего о них не буду говорить,дабы это не реклама,захотите найдете сами их в сети. Софтины платные].
1)VKFriends.
2)VK10000Friends.
[Все что нам нужно будет делать,это переодически репостить записи с группы на страничку фейка,советую покупать[раскручивать] фейк женского пола,так как трафика с них больше.В самом посте не указывайте ссылку на сообщество,можно получить бан страинцы].
Из всех способов у данного способа минимальная отдача. Данный способ больше подойдет для того,чтобы изначально накрутить друзей, а после использовать аккаунты для масслайкинга [5 Способ]
Четвертый способ,это Взаимопиар[вид перекрестной рекламы],сокращенно ВП.[Подходит для сообществ имеющих хоть какой-то охват подписчиков].
[Тут нам помомуг руки и умение договариваться.Что для этого нужно?Находить сообщества со схожей тематикой либо сообщества,где аудитория будет заинтересована вашей записью.Связываемся с админами,предлагаем перекрестную рекламу в виде репостов].
Пятый способ [масслайкинг],все с теми же фейк страницами,на этот раз собираем целевую аудиторию.
В этом способе мы будем собирать ID Участников, с постов возможной целевой аудитории.Так же лайкать участников с определенных групп.Что же мы будем делать? Лайкать фото на страницах данных пользователей, дабы привлечь внимание.Естественно все это не ручками,о софте позже.И так "Целевой Участник"
из любопытства переходит к нам на страницу,и что же он видит?Правильно,репост нашей записи, с сообщества.Результат от такого способа напрямую зависит от вас.От поиска постов с возможной Целевой аудиторией. От заинтересованности информации с вашего репоста сообщества. [Лимиты 350 лайков с аккаунта]
Для работы нам понадобится ПО sobot(Платная версия),так как результат от одной странички вас не впечатлит,но если использовать сразу 100 аккаунтов результаты такого метода должны вас удивить,способ не хуже рекламы,на мой взгляд.В данном софте можно конкретизировать наш запрос.Очень хороший фильтр выборки: пол, город, онлайн, устройство и т.д.
Советую использовать для каждого аккаунта [прокси].Так же соблюдать лимиты [150-200 лайков с аккаунта]. Подробности о данном ПО можете найти на просторах форума Zismo! Бесплатно распространяется для одной анкеты,но к сожалению, в данном случаем ,на одной анкете далеко не уедешь.Поэтому советую приобрести лицензию,цена программы 750 рублей в месяц,у конкурентов данного ПО цены намного выше.Повторюсь,что это не реклама ПО,просто говорю чем пользуюсь,я, для данного способа продвижения.
Если возникнут вопросы пишите мне в ВК https://vk.com/milaha8 или под темой. Спасибо за внимание, надеюсь новичкам статья было полезной. Буду благодарна если поставите спасибо! )