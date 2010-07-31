Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,333 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как продвинуть сообщество ВК? Выжимка двухлетнего опыта.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все о Раскрутке сайта, Рекламе, Маркетинге, SEO и PR-акциях в Интернете.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:46
#1
Интересующийся
 
Имя: Оксана
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.04.2017
Сообщений: 75
Благодарностей: 3
УГ: 8
КП: 0.012
Как продвинуть сообщество ВК? Выжимка двухлетнего опыта.
Как продвинуть сообщество ВК?


Если у Вас возникли какие либо вопросы - Вы всегда можете обратиться ко мне "ВКонтакте" https://vk.com/milaha8 и получить бесплатную консультацию.


Популярные способы


Таргетированная реклама

У тартегированной рекламы очень гибкие возможности настройки. После появления ретаргетинга стало возможным настроиться, например, на женщин, мужчины которых фанатеют от хоккея и будут праздновать день рождения в начале сентября. Чем точней вы определите целевую аудиторию, тем дешевле выйдет трафик. Однако важно понимать: без специальных знаний невозможно эффективно настроить таргет. Вам придется потратить на обучение либо дополнительные деньги, либо время. Или же обратиться к профессионалу.




Органическая реклама



В отличии от таргета, рекламные посты в сообществах рассчитаны на более широкую аудиторию. Как правило, пост размещается на час в топе ленты, находится в сообществе 12 часов, а потом удаляется. Если внимательно изучить площадки, правильно составить сам пост и не ошибиться со временем размещения, то можно найти лидов дешевле, чем с таргета. Также рекламу можно размещать и на страничках лидеров мнений


Вывод сообщества в ТОП внутреннего поиска ВК

Для вывода сообщества в ТОП важно использовать правильный ключевой запрос в названии сообщества и набрать достаточное количество участников. ВКонтакте нет статистики частоты использования ключевых запросов. Однако вы можете приблизительно узнать ее, посмотрев статистику посещения топовых сообществ по нужным вам ключам. Также в некоторых нишах хорошим ходом станет использование каких-то нестандартных ключевых слов, которые есть в названии группы-лидера ниши Учтите еще, что алгоритм вывода сообщества в ТОП легко может измениться.


Конкурсы

Сам по себе стандартный конкурс репостов приносит дополнительный трафик только в крупном сообществе. Конкурс в маленьком сообществе стоит дополнительно подогревать таргетом или органической рекламой (т.е. смысл конкурса в удешевлении трафика). Также конкурсы могут служить и другим целям: продвижению личного бренда, повышению продаж, вовлечению в сообщество, увеличению активности, получению отзывов или полезного контента от подписчиков.


Обмен постами

Этот способ подходит сообществам, которые уже набрали какое-то количество подписчиков. Важно выбрать площадку для обмена, у которой похожая с вами ЦА, но не являющуюся вам конкурентом. Например, паблик, продвигающий услуги фитнес-тренера, может успешно обмениваться постами с группой, продвигающей спортивную одежду.

Экономные способы прoдвижения

Учтите, что сэкономив рекламный бюджет, вы затратите больше времени на работу:


Синхронизация контента с таргетом

Способ заключается в подстройке рекламных объявлений под контент-план. Например, вы выложили пост, в котором спрашиваете "Какая сумка лучше?", и на тизере предлагаете клиенту выбрать самую красивую сумочку. Таким образом можно повысить количество вступивших с таргета и сразу вовлечь в сообщество. Правда, реализовать такую схему довольно сложно. Для этого нужен заранее согласованный контент-план, таргетолог, плотно работающий над одним проектом, и удача, необходимая при пропуске рекламных объявлений модераторами.


Пойти работать в крупное сообщество за пиар своего

Этот способ подойдет только если у вас абсолютно нет рекламного бюджета, полно свободного времени и пока нет навыков, позволяющих заработать на рекламный бюджет.


Пиар своего сообщества за контент

Крупные сообщества постоянно нуждаются в хорошем контенте. Если вы умеете писать интересные статьи или у вас хорошая коллекция картинок (инфографики, видео), то вы можете предложить обменять контент на рекламный пост.


"Посев"

Суть метода простая: нужно написать интересную для ниши статью в вики-разметке и предложить ее в новости тематических пабликов. В конце статьи можно предложить подписаться на свое сообщество.


Естественный рост

По этому способу можно написать километр текста. Ключевой момент один: если от сообщества отписываются чаще, чем подписываются (без рекламы), то с контентом явно что-то не то. Нужно анализировать, менять контент-план. Чем интересней подписчикам в паблике, тем выше естественный рост.

Работа с лидерами мнений

Интервью

Один из способов удешевить таргет или получить бесплатный трафик. Нужно взять интервью у лидера мнений для ниши и настроить таргет на его фанатов с призывом почитать интересную новость о кумире. Если звезда сделает репост, то это приведет бесплатных подписчиков.


Размещение статьи от лидера мнений (или статьи о нем)

Как правило, лидерами мнений становятся те, кто генерирует какой-то контент: статьи, видео, подкасты. Вы можете разместить у себя такой контент, а после - настроить таргет. Или написать статью о звезде самостоятельно.
Эти два способа отличаются от "Синхронизации таргета с контентом" тем, что для их реализации используется популярность живых людей. Очень важно при настройке таргета, размещении контента и т.п. понимать, что никакое ваше действие не должно быть оскорбительным для человека. Также важно хорошо отзываться в своем паблике о тех лидерах ниши, которых вы на самом деле уважаете и цените.

Неэффективные способы

Обмен ссылками

Не знаю почему, но обмен ссылками с тематическими группами практически не приносит трафика. Я не видел ни одного успешного кейса с применением такого способа.


Топик с бесплатной рекламой в группах

В некоторых молодых сообществах существует специальный топик, где любой желающий может оставить рекламный пост. Абсолютно бесполезный метод, приносящий крупицы трафика. Но в таких ветках есть и плюс: можно спарсить их участников и предложить им услуги по прoдвижению сообществ=)) (сам не тестировал, это в качестве идеи).


Привлечение не целевого трафика

Сюда относится любой способ привлечения не целевой аудитории за копеечные суммы. Это не только неэффективно (ведь офферы ничего у вас не купят), но и опасно - сообщество вполне могут забанить.

Прoдвижение вне ВК
Если у вас есть медийные площадки в "большом интернете", то достаточно проверить - полноценно ли они используются для прoдвижения сообщества?

Как можно привести трафик в сообщество при помощи собственных площадок?

Установить виджет группы на сайте или в блоге.
Настроить всплывающее окно, приглашающее присоединиться к сообществу.
Сделать рассылку с приглашением по базе е-мэйл адресов.
Поставить ссылку на сообщество в описании к видеозаписям.
Пригласить в сообщество из других соцсетей.

Как быть, если собственных медийных площадок нет?

Воспользуйтесь сервисом рассылок, чтобы пригласить людей в свое сообщество.
Напишите гостевой пост для блога или профессионального портала. Размещение такого поста будет платным.
Если вы много общаетесь на тематических форумах, то используйте это: поставьте в качестве подписи ссылку на свое сообщество. Однако по опыту могу сказать, что если аудитория привыкла проводить время внутри какого-то форума, то ВК она будет мало активна.

Источники трафика для группы из "большого" интернета:

- Контекстная реклама в Яндексе и Гугле.
- Вывод группы в ТОП поисковых систем.

И на этом я закончу друзья. Спасибо за внимание!
Статья позаимствована у хороших друзей из НТР.
Автор Ольга Борисова.

Если у Вас возникли какие либо вопросы - Вы всегда можете обратиться "ВКонтакте" https://vk.com/milaha8 и получить бесплатную консультацию.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заработок от 50.000/мес в партнёрской программе!
Oksanabiz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цены на Ripple подскочили до двухлетнего максимума Alex077 Новости криптовалют 1 02.04.2017 21:28
Как продвинуть свой сайт с помощью статей? Olgaa Поисковая оптимизация 58 24.02.2017 01:46
ЦЕРН запустила Большой адронный коллайдер после двухлетнего перерыва Anastas Новости технологий и интернета 1 06.04.2015 00:31
Как продвинуть свой сайт с помощью статей? Olgaa Поисковая оптимизация 2 17.12.2010 22:10
Продвинуть адалт сайт в поисковиках MAKAR228 Маркетинг & Поисковая оптимизация 1 31.07.2010 11:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар OPLOTT
РФ: доходы некоторых начальников ограничили заработком подчиненных
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Сколько зарабатывают форекс-инвесторы?
От ODIN в разделе «ODIN»
Аватара нет
Разумный "догон".
От fettling в разделе «Прогнозы»
Аватар all-hyips
GalaFinance S.A. - galafinance.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Три разных способа торговать акциями или валютой
От bettingc в разделе «Психология успеха»
Аватар dengov
Идет сбор средств на смарт-часы, позволяющие отвечать на звонки при помощи пальца
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,333
Тем
467,018
Сообщений
11,529,311

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube