Как продвинуть сообщество ВК? Выжимка двухлетнего опыта.

Как продвинуть сообщество ВК?
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Популярные способы
Таргетированная реклама
У тартегированной рекламы очень гибкие возможности настройки. После появления ретаргетинга стало возможным настроиться, например, на женщин, мужчины которых фанатеют от хоккея и будут праздновать день рождения в начале сентября. Чем точней вы определите целевую аудиторию, тем дешевле выйдет трафик. Однако важно понимать: без специальных знаний невозможно эффективно настроить таргет. Вам придется потратить на обучение либо дополнительные деньги, либо время. Или же обратиться к профессионалу.
Органическая реклама
В отличии от таргета, рекламные посты в сообществах рассчитаны на более широкую аудиторию. Как правило, пост размещается на час в топе ленты, находится в сообществе 12 часов, а потом удаляется. Если внимательно изучить площадки, правильно составить сам пост и не ошибиться со временем размещения, то можно найти лидов дешевле, чем с таргета. Также рекламу можно размещать и на страничках лидеров мнений
Вывод сообщества в ТОП внутреннего поиска ВК
Для вывода сообщества в ТОП важно использовать правильный ключевой запрос в названии сообщества и набрать достаточное количество участников. ВКонтакте нет статистики частоты использования ключевых запросов. Однако вы можете приблизительно узнать ее, посмотрев статистику посещения топовых сообществ по нужным вам ключам. Также в некоторых нишах хорошим ходом станет использование каких-то нестандартных ключевых слов, которые есть в названии группы-лидера ниши
Учтите еще, что алгоритм вывода сообщества в ТОП легко может измениться.
Конкурсы
Сам по себе стандартный конкурс репостов приносит дополнительный трафик только в крупном сообществе. Конкурс в маленьком сообществе стоит дополнительно подогревать таргетом или органической рекламой (т.е. смысл конкурса в удешевлении трафика). Также конкурсы могут служить и другим целям: продвижению личного бренда, повышению продаж, вовлечению в сообщество, увеличению активности, получению отзывов или полезного контента от подписчиков.
Обмен постами
Этот способ подходит сообществам, которые уже набрали какое-то количество подписчиков. Важно выбрать площадку для обмена, у которой похожая с вами ЦА, но не являющуюся вам конкурентом. Например, паблик, продвигающий услуги фитнес-тренера, может успешно обмениваться постами с группой, продвигающей спортивную одежду.
Экономные способы прoдвижения
Учтите, что сэкономив рекламный бюджет, вы затратите больше времени на работу:
Синхронизация контента с таргетом
Способ заключается в подстройке рекламных объявлений под контент-план. Например, вы выложили пост, в котором спрашиваете "Какая сумка лучше?", и на тизере предлагаете клиенту выбрать самую красивую сумочку. Таким образом можно повысить количество вступивших с таргета и сразу вовлечь в сообщество. Правда, реализовать такую схему довольно сложно. Для этого нужен заранее согласованный контент-план, таргетолог, плотно работающий над одним проектом, и удача, необходимая при пропуске рекламных объявлений модераторами.
Пойти работать в крупное сообщество за пиар своего
Этот способ подойдет только если у вас абсолютно нет рекламного бюджета, полно свободного времени и пока нет навыков, позволяющих заработать на рекламный бюджет.
Пиар своего сообщества за контент
Крупные сообщества постоянно нуждаются в хорошем контенте. Если вы умеете писать интересные статьи или у вас хорошая коллекция картинок (инфографики, видео), то вы можете предложить обменять контент на рекламный пост.
"Посев"
Суть метода простая: нужно написать интересную для ниши статью в вики-разметке и предложить ее в новости тематических пабликов. В конце статьи можно предложить подписаться на свое сообщество.
Естественный рост
По этому способу можно написать километр текста. Ключевой момент один: если от сообщества отписываются чаще, чем подписываются (без рекламы), то с контентом явно что-то не то. Нужно анализировать, менять контент-план. Чем интересней подписчикам в паблике, тем выше естественный рост.
Работа с лидерами мнений
Интервью
Один из способов удешевить таргет или получить бесплатный трафик. Нужно взять интервью у лидера мнений для ниши и настроить таргет на его фанатов с призывом почитать интересную новость о кумире. Если звезда сделает репост, то это приведет бесплатных подписчиков.
Размещение статьи от лидера мнений (или статьи о нем)
Как правило, лидерами мнений становятся те, кто генерирует какой-то контент: статьи, видео, подкасты. Вы можете разместить у себя такой контент, а после - настроить таргет. Или написать статью о звезде самостоятельно.
Эти два способа отличаются от "Синхронизации таргета с контентом" тем, что для их реализации используется популярность живых людей. Очень важно при настройке таргета, размещении контента и т.п. понимать, что никакое ваше действие не должно быть оскорбительным для человека. Также важно хорошо отзываться в своем паблике о тех лидерах ниши, которых вы на самом деле уважаете и цените.
Неэффективные способы
Обмен ссылками
Не знаю почему, но обмен ссылками с тематическими группами практически не приносит трафика. Я не видел ни одного успешного кейса с применением такого способа.
Топик с бесплатной рекламой в группах
В некоторых молодых сообществах существует специальный топик, где любой желающий может оставить рекламный пост. Абсолютно бесполезный метод, приносящий крупицы трафика. Но в таких ветках есть и плюс: можно спарсить их участников и предложить им услуги по прoдвижению сообществ=)) (сам не тестировал, это в качестве идеи).
Привлечение не целевого трафика
Сюда относится любой способ привлечения не целевой аудитории за копеечные суммы. Это не только неэффективно (ведь офферы ничего у вас не купят), но и опасно - сообщество вполне могут забанить.
Прoдвижение вне ВК
Если у вас есть медийные площадки в "большом интернете", то достаточно проверить - полноценно ли они используются для прoдвижения сообщества?
Как можно привести трафик в сообщество при помощи собственных площадок?
Установить виджет группы на сайте или в блоге.
Настроить всплывающее окно, приглашающее присоединиться к сообществу.
Сделать рассылку с приглашением по базе е-мэйл адресов.
Поставить ссылку на сообщество в описании к видеозаписям.
Пригласить в сообщество из других соцсетей.
Как быть, если собственных медийных площадок нет?
Воспользуйтесь сервисом рассылок, чтобы пригласить людей в свое сообщество.
Напишите гостевой пост для блога или профессионального портала. Размещение такого поста будет платным.
Если вы много общаетесь на тематических форумах, то используйте это: поставьте в качестве подписи ссылку на свое сообщество. Однако по опыту могу сказать, что если аудитория привыкла проводить время внутри какого-то форума, то ВК она будет мало активна.
Источники трафика для группы из "большого" интернета:
- Контекстная реклама в Яндексе и Гугле.
- Вывод группы в ТОП поисковых систем.
И на этом я закончу друзья. Спасибо за внимание!
Статья позаимствована у хороших друзей из НТР.
Автор Ольга Борисова.
Если у Вас возникли какие либо вопросы - Вы всегда можете обратиться "ВКонтакте" https://vk.com/milaha8
и получить бесплатную консультацию.