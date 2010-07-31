Oksanabiz Интересующийся

Имя: Оксана Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 02.04.2017 Сообщений: 75 Благодарностей: 3 УГ: 8 КП: 0.012

Как продвинуть сообщество ВК? Выжимка двухлетнего опыта. Как продвинуть сообщество ВК?





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Популярные способы





Таргетированная реклама



У тартегированной рекламы очень гибкие возможности настройки. После появления ретаргетинга стало возможным настроиться, например, на женщин, мужчины которых фанатеют от хоккея и будут праздновать день рождения в начале сентября. Чем точней вы определите целевую аудиторию, тем дешевле выйдет трафик. Однако важно понимать: без специальных знаний невозможно эффективно настроить таргет. Вам придется потратить на обучение либо дополнительные деньги, либо время. Или же обратиться к профессионалу.









Органическая реклама







В отличии от таргета, рекламные посты в сообществах рассчитаны на более широкую аудиторию. Как правило, пост размещается на час в топе ленты, находится в сообществе 12 часов, а потом удаляется. Если внимательно изучить площадки, правильно составить сам пост и не ошибиться со временем размещения, то можно найти лидов дешевле, чем с таргета. Также рекламу можно размещать и на страничках лидеров мнений





Вывод сообщества в ТОП внутреннего поиска ВК



Для вывода сообщества в ТОП важно использовать правильный ключевой запрос в названии сообщества и набрать достаточное количество участников. ВКонтакте нет статистики частоты использования ключевых запросов. Однако вы можете приблизительно узнать ее, посмотрев статистику посещения топовых сообществ по нужным вам ключам. Также в некоторых нишах хорошим ходом станет использование каких-то нестандартных ключевых слов, которые есть в названии группы-лидера ниши Учтите еще, что алгоритм вывода сообщества в ТОП легко может измениться.





Конкурсы



Сам по себе стандартный конкурс репостов приносит дополнительный трафик только в крупном сообществе. Конкурс в маленьком сообществе стоит дополнительно подогревать таргетом или органической рекламой (т.е. смысл конкурса в удешевлении трафика). Также конкурсы могут служить и другим целям: продвижению личного бренда, повышению продаж, вовлечению в сообщество, увеличению активности, получению отзывов или полезного контента от подписчиков.





Обмен постами



Этот способ подходит сообществам, которые уже набрали какое-то количество подписчиков. Важно выбрать площадку для обмена, у которой похожая с вами ЦА, но не являющуюся вам конкурентом. Например, паблик, продвигающий услуги фитнес-тренера, может успешно обмениваться постами с группой, продвигающей спортивную одежду.



Экономные способы прoдвижения



Учтите, что сэкономив рекламный бюджет, вы затратите больше времени на работу:





Синхронизация контента с таргетом



Способ заключается в подстройке рекламных объявлений под контент-план. Например, вы выложили пост, в котором спрашиваете "Какая сумка лучше?", и на тизере предлагаете клиенту выбрать самую красивую сумочку. Таким образом можно повысить количество вступивших с таргета и сразу вовлечь в сообщество. Правда, реализовать такую схему довольно сложно. Для этого нужен заранее согласованный контент-план, таргетолог, плотно работающий над одним проектом, и удача, необходимая при пропуске рекламных объявлений модераторами.





Пойти работать в крупное сообщество за пиар своего



Этот способ подойдет только если у вас абсолютно нет рекламного бюджета, полно свободного времени и пока нет навыков, позволяющих заработать на рекламный бюджет.





Пиар своего сообщества за контент



Крупные сообщества постоянно нуждаются в хорошем контенте. Если вы умеете писать интересные статьи или у вас хорошая коллекция картинок (инфографики, видео), то вы можете предложить обменять контент на рекламный пост.





"Посев"



Суть метода простая: нужно написать интересную для ниши статью в вики-разметке и предложить ее в новости тематических пабликов. В конце статьи можно предложить подписаться на свое сообщество.





Естественный рост



По этому способу можно написать километр текста. Ключевой момент один: если от сообщества отписываются чаще, чем подписываются (без рекламы), то с контентом явно что-то не то. Нужно анализировать, менять контент-план. Чем интересней подписчикам в паблике, тем выше естественный рост.



Работа с лидерами мнений



Интервью



Один из способов удешевить таргет или получить бесплатный трафик. Нужно взять интервью у лидера мнений для ниши и настроить таргет на его фанатов с призывом почитать интересную новость о кумире. Если звезда сделает репост, то это приведет бесплатных подписчиков.





Размещение статьи от лидера мнений (или статьи о нем)



Как правило, лидерами мнений становятся те, кто генерирует какой-то контент: статьи, видео, подкасты. Вы можете разместить у себя такой контент, а после - настроить таргет. Или написать статью о звезде самостоятельно.

Эти два способа отличаются от "Синхронизации таргета с контентом" тем, что для их реализации используется популярность живых людей. Очень важно при настройке таргета, размещении контента и т.п. понимать, что никакое ваше действие не должно быть оскорбительным для человека. Также важно хорошо отзываться в своем паблике о тех лидерах ниши, которых вы на самом деле уважаете и цените.



Неэффективные способы



Обмен ссылками



Не знаю почему, но обмен ссылками с тематическими группами практически не приносит трафика. Я не видел ни одного успешного кейса с применением такого способа.





Топик с бесплатной рекламой в группах



В некоторых молодых сообществах существует специальный топик, где любой желающий может оставить рекламный пост. Абсолютно бесполезный метод, приносящий крупицы трафика. Но в таких ветках есть и плюс: можно спарсить их участников и предложить им услуги по прoдвижению сообществ=)) (сам не тестировал, это в качестве идеи).





Привлечение не целевого трафика



Сюда относится любой способ привлечения не целевой аудитории за копеечные суммы. Это не только неэффективно (ведь офферы ничего у вас не купят), но и опасно - сообщество вполне могут забанить.



Прoдвижение вне ВК

Если у вас есть медийные площадки в "большом интернете", то достаточно проверить - полноценно ли они используются для прoдвижения сообщества?



Как можно привести трафик в сообщество при помощи собственных площадок?



Установить виджет группы на сайте или в блоге.

Настроить всплывающее окно, приглашающее присоединиться к сообществу.

Сделать рассылку с приглашением по базе е-мэйл адресов.

Поставить ссылку на сообщество в описании к видеозаписям.

Пригласить в сообщество из других соцсетей.



Как быть, если собственных медийных площадок нет?



Воспользуйтесь сервисом рассылок, чтобы пригласить людей в свое сообщество.

Напишите гостевой пост для блога или профессионального портала. Размещение такого поста будет платным.

Если вы много общаетесь на тематических форумах, то используйте это: поставьте в качестве подписи ссылку на свое сообщество. Однако по опыту могу сказать, что если аудитория привыкла проводить время внутри какого-то форума, то ВК она будет мало активна.



Источники трафика для группы из "большого" интернета:



- Контекстная реклама в Яндексе и Гугле.

- Вывод группы в ТОП поисковых систем.



И на этом я закончу друзья. Спасибо за внимание!

Статья позаимствована у хороших друзей из НТР.

Автор Ольга Борисова.



Если у Вас возникли какие либо вопросы - Вы всегда можете обратиться "ВКонтакте" Если у Вас возникли какие либо вопросы - Вы всегда можете обратиться ко мне "ВКонтакте" https://vk.com/milaha8 и получить бесплатную консультацию.У тартегированной рекламы очень гибкие возможности настройки. После появления ретаргетинга стало возможным настроиться, например, на женщин, мужчины которых фанатеют от хоккея и будут праздновать день рождения в начале сентября. Чем точней вы определите целевую аудиторию, тем дешевле выйдет трафик. Однако важно понимать: без специальных знаний невозможно эффективно настроить таргет. Вам придется потратить на обучение либо дополнительные деньги, либо время. Или же обратиться к профессионалу.В отличии от таргета, рекламные посты в сообществах рассчитаны на более широкую аудиторию. Как правило, пост размещается на час в топе ленты, находится в сообществе 12 часов, а потом удаляется. Если внимательно изучить площадки, правильно составить сам пост и не ошибиться со временем размещения, то можно найти лидов дешевле, чем с таргета. Также рекламу можно размещать и на страничках лидеров мненийДля вывода сообщества в ТОП важно использовать правильный ключевой запрос в названии сообщества и набрать достаточное количество участников. ВКонтакте нет статистики частоты использования ключевых запросов. Однако вы можете приблизительно узнать ее, посмотрев статистику посещения топовых сообществ по нужным вам ключам. Также в некоторых нишах хорошим ходом станет использование каких-то нестандартных ключевых слов, которые есть в названии группы-лидера нишиУчтите еще, что алгоритм вывода сообщества в ТОП легко может измениться.Сам по себе стандартный конкурс репостов приносит дополнительный трафик только в крупном сообществе. Конкурс в маленьком сообществе стоит дополнительно подогревать таргетом или органической рекламой (т.е. смысл конкурса в удешевлении трафика). Также конкурсы могут служить и другим целям: продвижению личного бренда, повышению продаж, вовлечению в сообщество, увеличению активности, получению отзывов или полезного контента от подписчиков.Этот способ подходит сообществам, которые уже набрали какое-то количество подписчиков. Важно выбрать площадку для обмена, у которой похожая с вами ЦА, но не являющуюся вам конкурентом. Например, паблик, продвигающий услуги фитнес-тренера, может успешно обмениваться постами с группой, продвигающей спортивную одежду.Учтите, что сэкономив рекламный бюджет, вы затратите больше времени на работу:Способ заключается в подстройке рекламных объявлений под контент-план. Например, вы выложили пост, в котором спрашиваете "Какая сумка лучше?", и на тизере предлагаете клиенту выбрать самую красивую сумочку. Таким образом можно повысить количество вступивших с таргета и сразу вовлечь в сообщество. Правда, реализовать такую схему довольно сложно. Для этого нужен заранее согласованный контент-план, таргетолог, плотно работающий над одним проектом, и удача, необходимая при пропуске рекламных объявлений модераторами.Этот способ подойдет только если у вас абсолютно нет рекламного бюджета, полно свободного времени и пока нет навыков, позволяющих заработать на рекламный бюджет.Крупные сообщества постоянно нуждаются в хорошем контенте. Если вы умеете писать интересные статьи или у вас хорошая коллекция картинок (инфографики, видео), то вы можете предложить обменять контент на рекламный пост.Суть метода простая: нужно написать интересную для ниши статью в вики-разметке и предложить ее в новости тематических пабликов. В конце статьи можно предложить подписаться на свое сообщество.По этому способу можно написать километр текста. Ключевой момент один: если от сообщества отписываются чаще, чем подписываются (без рекламы), то с контентом явно что-то не то. Нужно анализировать, менять контент-план. Чем интересней подписчикам в паблике, тем выше естественный рост.Один из способов удешевить таргет или получить бесплатный трафик. Нужно взять интервью у лидера мнений для ниши и настроить таргет на его фанатов с призывом почитать интересную новость о кумире. Если звезда сделает репост, то это приведет бесплатных подписчиков.Как правило, лидерами мнений становятся те, кто генерирует какой-то контент: статьи, видео, подкасты. Вы можете разместить у себя такой контент, а после - настроить таргет. Или написать статью о звезде самостоятельно.Эти два способа отличаются от "Синхронизации таргета с контентом" тем, что для их реализации используется популярность живых людей. Очень важно при настройке таргета, размещении контента и т.п. понимать, что никакое ваше действие не должно быть оскорбительным для человека. Также важно хорошо отзываться в своем паблике о тех лидерах ниши, которых вы на самом деле уважаете и цените.Не знаю почему, но обмен ссылками с тематическими группами практически не приносит трафика. Я не видел ни одного успешного кейса с применением такого способа.В некоторых молодых сообществах существует специальный топик, где любой желающий может оставить рекламный пост. Абсолютно бесполезный метод, приносящий крупицы трафика. Но в таких ветках есть и плюс: можно спарсить их участников и предложить им услуги по прoдвижению сообществ=)) (сам не тестировал, это в качестве идеи).Сюда относится любой способ привлечения не целевой аудитории за копеечные суммы. Это не только неэффективно (ведь офферы ничего у вас не купят), но и опасно - сообщество вполне могут забанить.Если у вас есть медийные площадки в "большом интернете", то достаточно проверить - полноценно ли они используются для прoдвижения сообщества?Установить виджет группы на сайте или в блоге.Настроить всплывающее окно, приглашающее присоединиться к сообществу.Сделать рассылку с приглашением по базе е-мэйл адресов.Поставить ссылку на сообщество в описании к видеозаписям.Пригласить в сообщество из других соцсетей.Воспользуйтесь сервисом рассылок, чтобы пригласить людей в свое сообщество.Напишите гостевой пост для блога или профессионального портала. Размещение такого поста будет платным.Если вы много общаетесь на тематических форумах, то используйте это: поставьте в качестве подписи ссылку на свое сообщество. Однако по опыту могу сказать, что если аудитория привыкла проводить время внутри какого-то форума, то ВК она будет мало активна.- Контекстная реклама в Яндексе и Гугле.- Вывод группы в ТОП поисковых систем.И на этом я закончу друзья. Спасибо за внимание!Статья позаимствована у хороших друзей из НТР.Автор Ольга Борисова.Если у Вас возникли какие либо вопросы - Вы всегда можете обратиться "ВКонтакте" https://vk.com/milaha8 и получить бесплатную консультацию.

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