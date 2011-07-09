Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Сегодня, 23:11
Сегодня, 22:41
#
1
Мастер
Имя:
Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,578
Благодарностей: 1,041
УГ: 2
nonstopbtc.com - NONSTOP BITCOIN LIMITED
Я не админ
Старт 27.04.2017
NONSTOP BITCOIN LIMITED
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
НОНСТОП БИТКОИН Limited является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы
Цитата:
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $50.00 4.30
Рефералка 2%
Принимает PM, BitCoin
Регламент выплат, до 12 часов
Цитата:
SSL от COMODO
Скрипт GoldCoders
Perfect Money верифицирован
Посмотреть программу
Мой вклад
27.04.17 19:45 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14212249 from U5505***. Batch: 174214126. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to NONSTOP BITCOIN LIMITED User asmith.
Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в
22:44.
Сегодня, 22:47
#
2
Мастер
Имя:
Salem
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 1,542
Благодарностей: 873
УГ: 0
Re: nonstopbtc.com - NONSTOP BITCOIN LIMITED
Преемник Odyssey Marine?
добавлено через 1 минуту
А вот и пробный вывод! Инстант!
19:58 27.04.17
Receive 174215144
U14212249
NONSTOP BITCOIN LIMITED +0.43
Received Payment 0.43 USD from account U14212249.
Memo: API Payment.
Withdraw to Salem from NONSTOP BITCOIN LIMITED.
Последний раз редактировалось Serik Berk; Сегодня в
22:48.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 23:05
#
3
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,934
Благодарностей: 10,936
УГ: 15
подарки
Re: nonstopbtc.com - NONSTOP BITCOIN LIMITED
Цитата:
Сообщение от
Serik Berk
Преемник Odyssey Marine?
а што с одиссеем? потонул бродяга?
мда... у многих "одетых" ттх хуже, чем у этого голыша... ну еще б моника с рефкой, а, админ?
добавлено через 2 минуты
пашол глянул - вроде всё норм с одиссеем... всё так же рассекает...
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало!
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в
23:08.
Причина: Добавлено сообщение
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Сегодня, 23:11
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