Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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nonstopbtc.com - NONSTOP BITCOIN LIMITED

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:41
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,578
Благодарностей: 1,041
УГ: 2
КП: 0.683
nonstopbtc.com - NONSTOP BITCOIN LIMITED
Я не админ

Старт 27.04.2017

NONSTOP BITCOIN LIMITED


Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
НОНСТОП БИТКОИН Limited является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы

Цитата:
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
План 1 $10.00 - $50.00 4.30
Рефералка 2%

Принимает PM, BitCoin

Регламент выплат, до 12 часов

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SSL от COMODO
Скрипт GoldCoders
Perfect Money верифицирован


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27.04.17 19:45 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14212249 from U5505***. Batch: 174214126. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to NONSTOP BITCOIN LIMITED User asmith.
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Последний раз редактировалось asmith; Сегодня в 22:44.
asmith на форуме  
Старый Сегодня, 22:47
#2
Мастер
 
Имя: Salem
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 1,542
Благодарностей: 873
УГ: 0
КП: 0.004
Re: nonstopbtc.com - NONSTOP BITCOIN LIMITED
Преемник Odyssey Marine?

добавлено через 1 минуту
А вот и пробный вывод! Инстант!

19:58 27.04.17
Receive 174215144
U14212249
NONSTOP BITCOIN LIMITED +0.43
Received Payment 0.43 USD from account U14212249.
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Последний раз редактировалось Serik Berk; Сегодня в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Serik Berk на форуме  
Старый Сегодня, 23:05
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,934
Благодарностей: 10,936
УГ: 15
КП: 0.031
подарки
Re: nonstopbtc.com - NONSTOP BITCOIN LIMITED
Цитата:
Сообщение от Serik Berk Посмотреть сообщение
Преемник Odyssey Marine?
а што с одиссеем? потонул бродяга?

мда... у многих "одетых" ттх хуже, чем у этого голыша... ну еще б моника с рефкой, а, админ?

добавлено через 2 минуты
пашол глянул - вроде всё норм с одиссеем... всё так же рассекает...
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
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