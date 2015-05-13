Moberg ICU Solutions привлек $3 млн для разработок медицинских устройств

Стартап Moberg ICU Solutions, расположенный в Амблер (Пенсильвания), привлек $ 3 млн финансирования для разработок медицинских устройств.
Инвестиции предоставил независимый фонд прямых инвестиций Micromed SAS, а также уже существующие инвесторы. Компания нацелена использовать привлечённые средства для увеличения продаж своей продукции и для дальнейшего развития компании.
Основанная в 1997 году под руководством Дика Моберга (сейчас генеральный директор), Moberg ICU Solutions является разработчиком медицинских устройств, которые специализируются на неврологических заболеваниях пациента для оказания неотложной помощи, посредством постоянного мониторинга.
Moberg также мониторит динамику головного мозга и наблюдает за всеми физиологическими процессами человека. На сегодняшний день, продукция компании уже продается в США, Канаде и Европе.
Также напомню, что стартап уже привлекал $100 тысяч инвестиций от местных бизнес ангелов.
Специально для MMGP.RU