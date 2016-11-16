Стартап Dipat привлек €2 млн

Берлинский стартап Dipat, который работает в сфере электронного здравоохранения, привлек €2 млн.
Инвесторами выступили Technologiegründerfonds Sachsen и Madsack Mediengruppe.
Компания намерена использовать средства для расширения своего сервиса и занять лидерские позиции на рынке Германии.
Стартап основал доктор медицины Пол Бранденбург. Dipat предлагает полный цифровой сервис для того, чтобы всегда иметь под рукой свои медицинские и персональные данные в случае чрезвычайной ситуации, а именно информация о наличии аллергий, контактные данные родственников и информация о донорстве, а также другие данные экстренной медицинской помощи, включая назначение законного представителя по вопросам здравоохранения, назначение доверенного лица. Сервис непрерывно запрашивает обновление всех документов, следит за их доступностью для врачей в любое время и уведомляет о контактах в чрезвычайной ситуации.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/04/dipat-raises-e2m-in-series-a-funding.html
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