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Стартап Dipat привлек €2 млн

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Стартап Dipat привлек €2 млн

Берлинский стартап Dipat, который работает в сфере электронного здравоохранения, привлек €2 млн.

Инвесторами выступили Technologiegründerfonds Sachsen и Madsack Mediengruppe.


Компания намерена использовать средства для расширения своего сервиса и занять лидерские позиции на рынке Германии.


Стартап основал доктор медицины Пол Бранденбург. Dipat предлагает полный цифровой сервис для того, чтобы всегда иметь под рукой свои медицинские и персональные данные в случае чрезвычайной ситуации, а именно информация о наличии аллергий, контактные данные родственников и информация о донорстве, а также другие данные экстренной медицинской помощи, включая назначение законного представителя по вопросам здравоохранения, назначение доверенного лица. Сервис непрерывно запрашивает обновление всех документов, следит за их доступностью для врачей в любое время и уведомляет о контактах в чрезвычайной ситуации.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/04/dipat-raises-e2m-in-series-a-funding.html
https://text.ru/antiplagiat/590230f436726
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