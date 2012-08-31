Запущена новая поисковая система для сети Ethereum

Бывший разработчик ПО в компании Coinbase Антонио Джулиано запустил новую поисковую систему для сети Ethereum. Об этом он написал в своем блоге на Medium.
Новый инструмент получил название Weipoint и предназначен, среди прочего, для поиска смарт-контрактов, лежащих в основе конкретных проектов или токенов.
Как пишет Антонио Джулиано, Weipoint также будет выступать в качестве браузера для децентрализованных приложений (DApps), также в планах присутствует добавление функционала для других ресурсов на основе Ethereum.
Еще одной особенностью Weipoint называется его возможность верифицировать код, лежащий в основе смарт-контрактов.
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«В настоящий момент только наиболее подкованные с технической точки зрения пользователи могут определить, насколько децентрализованные приложения надежны и заслуживают доверия. Соответственно, создателям таких приложений бывает непросто завоевать доверие пользователей», —
пишет создатель Weipoint.
Именно эту проблему новый инструмент и будет призван решить, подтверждая репутацию и права владения создателей приложений, а также помогая удостовериться в их безопасности.
Ранее в апреле Coinbase анонсировала запуск нового продукта под названием Token, который предложит пользователям возможность обмениваться друг с другом сообщениями и осуществлять криптовалютные платежи. В настоящий момент Token находится в тестовой сети Ethereum и включает в себя кошелек и браузер для децентрализованных приложений.