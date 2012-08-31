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Запущена новая поисковая система для сети Ethereum

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Запущена новая поисковая система для сети Ethereum
Бывший разработчик ПО в компании Coinbase Антонио Джулиано запустил новую поисковую систему для сети Ethereum. Об этом он написал в своем блоге на Medium.

Новый инструмент получил название Weipoint и предназначен, среди прочего, для поиска смарт-контрактов, лежащих в основе конкретных проектов или токенов.

Как пишет Антонио Джулиано, Weipoint также будет выступать в качестве браузера для децентрализованных приложений (DApps), также в планах присутствует добавление функционала для других ресурсов на основе Ethereum.

Еще одной особенностью Weipoint называется его возможность верифицировать код, лежащий в основе смарт-контрактов.

Цитата:
«В настоящий момент только наиболее подкованные с технической точки зрения пользователи могут определить, насколько децентрализованные приложения надежны и заслуживают доверия. Соответственно, создателям таких приложений бывает непросто завоевать доверие пользователей», —
пишет создатель Weipoint.

Именно эту проблему новый инструмент и будет призван решить, подтверждая репутацию и права владения создателей приложений, а также помогая удостовериться в их безопасности.

Ранее в апреле Coinbase анонсировала запуск нового продукта под названием Token, который предложит пользователям возможность обмениваться друг с другом сообщениями и осуществлять криптовалютные платежи. В настоящий момент Token находится в тестовой сети Ethereum и включает в себя кошелек и браузер для децентрализованных приложений.
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