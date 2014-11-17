WorkMarket привлек $25 миллионов для платформы по управлению фрилансерами

WorkMarket, расположенный в Нью-Йорке стартап по управлению услугами фрилансеров, получил 25 миллионов долларов венчурного финансирования. Инвесторами выступили компании Accenture PLC и Foundry Group.
Компания намерена использовать полученный капитал для продолжения расширения своей деятельности.
Основанная в 2010 году Джеффри Левенталем и Джеффри Уолдом, а в настоящее время возглавляемая генеральным директором Стивеном ДеВиттом, компания WorkMarket предоставляет облачную систему управления услугами фрилансеров для организаций любых размеров и любых видов деятельности, что позволяет им контролировать стадии выполнения задач независимым подрядчиком и внештатной рабочей силой. Решение дает компаниям, например таким как Yahoo, прозрачность во всех аспектах работы своей внештатной рабочей силы (географическое покрытие, затраты и т.д.), что позволяет снизить риск невыполнения работы, повысить ее качество, оптимизировать рабочие затраты и больше удовлетворить запросам клиентов.
Платформа предлагает найти нужный талант в нужном месте и в нужное время с помощью своих инструментов по найму, затем можно проверить уровень мастерства исполнителя и его личность (причем предлагается даже проведения теста на прием наркотических препаратов). Подобрать наиболее подходящую кандидатуру можно из набора исполнителей, которые будут подобраны для клиента. С нанятым фрилансером можно контактировать с помощью предоставляемого приложения для Android и iOS. Оплату можно произвести удобным способом, среди платежных возможностей есть Paypal, карта Visa и другие. В конце можно оценить работу исполнителя по уровню профессионализма, скорости выполнения заказа и качеству работы, что позволит в дальнейшем по оценочным данным подбирать наиболее оптимального работника.
На WorkMarket уже выполнено работ на сумму более 300 миллионов долларов.
Уникальность
Специально для mmgp.ru