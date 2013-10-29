Семь подразделений ООН изучают применение криптовалют

ООН в поисках внешних источников информации для помощи агентствам исследовать применения блокчейна, подробные детали пока не разглашаются.
На это неделе CoinDesk сообщили, что Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) хочет с помощью криптовалют вроде эфириума передавать финансовую помощь бедным регионам. Тестирование запланировано на следующий месяц, оно охватит 10,000 реципиентов, ожидается, что к следующему году это число увеличится до 500,000.
Однако, это проект является всего лишь частью более масштабной работы над блокчейном в ООН, об этом сообщается в новых документах.
Управление по обслуживанию проектов (УОП) ООН организовало межведомственную рабочую группу, которая уделят внимание криптовалютам и блокчейну. В группе состоит WFP, Программа развития ООН (UNDP), ЮНИСЕФ, «Женщины ООН», Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Группа ООН по развитию (UNDG).
Согласно запросу об информации, выпущенному и опубликованному УОП 24 апреля, группа запрашивает информацию от акционеров индустрии блокчейна:
«УОП и организации-члены группы блокчейна ООН анализируют возможную применимость существующих или разрабатывающихся услуг на основе технологии в области международной помощи и проводят исследование рынка для таких услуг и связанных с ними технологиями, инструментами и концептами, которые могут быть применены в сфере международной помощи».
Среди обсуждаемых вариантов применения – вклады в цифровой валюте, инструменты управления цепочками поставок, самоконтроль платежей, управление идентификацией и хранение данных.
ООН установил дедлайн для ответов 14 мая, и указали, что может пригласить некоторых респондентов для презентаций перед рабочей группой блокчейна.
Ранее сообщалось о работе ЮНИСЕФ и UNDP по изучению возможных рисков в применении блокчейна, связанном с гуманитарными целями.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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