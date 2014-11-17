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Origin Ventures привлек $80 миллионов для своего четвертого фонда

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Origin Ventures привлек $80 миллионов для своего четвертого фонда

Origin Ventures, расположенная в Чикаго венчурная компания с 18-летней историей, занимающаяся инвестированием в стартапы на ранних стадиях финансирования, закрыла свой четвертый фонд на сумме 80 миллионов долларов.

Нынешний фонд в два раза больше по сумме, чем третий фонд, закрытый в 2013 году. Эта сумма является еще более значимой по сравнению с двумя первыми фондами компании. Одним из них был фонд в размере 1,5 миллиона долларов, который профинансировал сам учредитель Стив Миллер с партнером в 1999 году, чтобы испытать свою удачу в инвестировании. Ранее он был занят в семейном бизнесе, связанном с офисными товарами, который был продан фирме Staples в 1998 году. Второй фонд с внешним финансированием был закрыт в 2005 году с суммой инвестиций в 15,5 миллионов долларов.

Интерес инвесторов к Origin понятен. Возник он после инвестиций компании в сервис по заказу еды GrubHub. GrubHub вышел с акциями на рынок в 2014 году при цене 26 долларов за акцию, сегодня цена составляет 35 долларов за акцию, что дает компании рыночную капитализацию в размере 3 миллиардов долларов. Вложение Origin Ventures в 2005 году окупилось многократно (тогда в Серии А была привлечена сумма всего лишь в 1,1 миллиона долларов).

Инвестиции на ранней стадии в iNest Realty, брокера только построенных домов, который был приобретен в 2004 году компанией Lending Tree, еще одно удачное вложение. Условия той сделки не разглашаются, но Origin инвестировала всего лишь 1,5 миллиона долларов в эту компанию.

Даже когда у Origin было мало денег, чтобы быть полноценным игроком, компания считала себя инвестором в Серии А и поддерживает это реноме.

По словам генерального партнера Джейсона Хелтцера, который присоединился к Origin в 2014 году после почти 14 лет работы с OCA Ventures, другой чикагской компанией, минимальный размер инвестиций будет стартовать от 500 000 долларов, хотя, вероятнее всего, учитывая нынешние реалии, суммы будут от 1 до 3 миллионов долларов.

Origin Ventures инвестирует в стартапы по всей территории США, особенное внимание уделяя сфере разработок программного обеспечения для автоматизации маркетинга, развитию торговых площадок и бизнесу, связанному с контентом. Одной из последних компаний, в которую были сделаны инвестиции, является Tock, предоставляющая платформу для бронирования мест в ресторанах.

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