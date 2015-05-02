Стартап Propel привлек $4 млн. венчурных инвестиций

Разработчик программного обеспечения из Бруклина Propel привлек инвестиции в размере $4 млн.
Среди инвесторов стартапа отметились Андреессен Горовиц, Омидьяр Сет, Кевин Дюрант, The Durant Company, SciFi VC Макса Левчина, Джей Боренштейн, WinWin и Financial Solutions из Center for Financial Services Innovation.
Компания использует эти средства для продолжения масштабных операций и для этого расширит свой штат сотрудников.
Руководители стартапа: генеральный директор Джимми Чен, технический директор Рама Мехта и главный операционный директор Джефф Кайзер. Propel создает программное обеспечение для малообеспеченных американцев, которых часто упускают из виду традиционные технические инновации. Propel предоставляет клиентам бесплатное приложение под названием Fresh EBT, которое позволяет получателям пособий управлять своими финансами, планировать поездки и покупки таким образом, чтобы экономить на них, экономить.
Малообеспеченные американцы, которые получают пособия, тратят более $1 млрд. в год на продукты, и компания использует их совокупную покупательную способность в партнерстве с продуктовыми ритейлерами и брендами, предлагая им программы лояльности и помогая максимизировать свою экономию.
Перево специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/04/propel-raises-4m-in-seed-funding.html