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Стартап ItemMaster привлек $ 4 млн для облачной платформы по управлению брендами

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Имя: Станислав
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Стартап ItemMaster привлек $ 4 млн для облачной платформы по управлению брендами
Стартап ItemMaster, расположенный в Чикаго, привлек $ 4 млн долгового финансирования для своей облачной платформы по управлению брендами.
Инвестиции предоставил Square 1 Bank, подразделение Pacific Western Bank. Компания нацелена использовать привлеченные средства для роста компании и дальнейшего увеличения чистой прибыли.


Основанная в 2009 году под руководством Майкла Мюррера (сейчас главный исполнительный директор и президент), ItemMaster является разработчиком облачной платформы, которая дает возможность своим пользователям проверять, анализировать, обмениваться и управлять информацией о продукте, проектировать и разрабатывать новые решения для бренда.


На сегодняшний день уже более 1000 компаний розничной торговли и разработчиков мобильных приложений пользуются платформой ItemMaster для того, чтобы в режиме реального времени анализировать и проверять данные бренда для дальнейших бизнес-решений.

Также напомню, что стартап сотрудничает с инвесторами из Edison Partners и Chicago Ventures, которые предоставили более $7 млн инвестиций на создание и продвижение платформы ItemMaster.

Специально для MMGP.RU
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Метки
брендинг, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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