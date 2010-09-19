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UiPath привлек $30 млн для автоматизации бизнес-процессов предприятий с помощью ботов

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UiPath привлек $30 млн для автоматизации бизнес-процессов предприятий с помощью ботов


В наши дни мир наводнен ботами – приложениями, которые используют естественный язык, машинное обучение, компьютерное зрение и другие технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь потребителям решать различные задачи.

Стартап UiPath, который занимается созданием подобных программных роботов для предприятий, привлек $30 млн. инвестиций в первом раунде финансирования. Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Accel, с участием многих действующих инвесторов, в том числе Earlybird Venture Capital, Credo Ventures и Seedcamp.

UiPath был основан в Румынии в 2012 году, сейчас его главный офис расположен в США. Данный стартап позиционирует свою деятельность как автоматизацию всех внутренних бизнес-процессов для «интеллектуальных предприятий». UiPath представляет собой уникальную платформу, в которой используются различные инструменты искусственного интеллекта – от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка. Данная платформа специализируется на создании так называемых интеллектуальных программных роботов, которые помогают предприятиям выполнять трудоемкие и повторяющиеся действия с активным использованием технологий компьютерного зрения и глубокого машинного обучения.



Уникальные решения UAPath управляют всем существующим программным обеспечением, в том числе инструментами управления взаимоотношениями с клиентами и приложениями для планирования ресурсов предприятия. Это позволяет выполнять определенные виды задач, обычно исполняемых человеком, будь то кадровые вопросы и управление персоналом, или бухгалтерский учет и финансы. Таким образом, эти программные роботы фактически обучены «смотреть» на рабочий интерфейс, понимать все происходящее и эффективно взаимодействовать с ним, точно так же, как это делает человек.

В соответствии с заявлением UiPath, предоставление машинам возможности выполнять подобные процессы от имени людей значительно улучшит показатели производительности, аккуратности и точности, что позволит сотрудникам сосредоточиться на более творческой и стратегически более важной работе. Безусловно, с таким программным обеспечением роботы могут работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, а стоимость их обслуживания будет значительно меньше, чем оплата труда людей.


Вместе с тем, нет никаких гарантий, что сотрудники, которые когда-то были специально наняты для выполнения подобных повторяющихся процессов, подойдут для выполнения более креативных и стратегически более важных задач, предложенных им со стороны компаний.

Согласно заявлению UiPath, полученные $30 млн. компания планирует направить на расширение штата своих сотрудников и разработку новых продуктов, поскольку она надеется сохранить за собой лидирующие позиции на рынке автоматических роботизированных процессов.

”Эти инвестиции позволят нам внедрить наши интеллектуальные продукты для еще большего количества компаний во всем мире и оставаться на переднем крае данной стремительно развивающейся отрасли“, – отметил Даниэль Дайнес, генеральный директор и основатель UiPath. ”Мы позволяем сделать работу более вдохновляющей и эффективной для всех людей, которые продвигают свой бизнес и экономику вперед, а также помогаем эффективно реализовать предприятиям их ранее неиспользованный потенциал“.

Если это выглядит так, как будто роботы собираются забрать наши рабочие места, то в этом есть определенная доля правды. Согласно недавнему отчету Всемирного экономического форума, ожидается, что в рамках четвертой промышленной революции миллионы рабочих мест будут потеряны для людей вследствие глобальной автоматизации. Люди могут потерять до 5 миллионов рабочих мест уже к 2020 году, при этом ожидается, что такие сферы, как производство пострадают больше всего. Еще один отчет свидетельствует о том, что в течение следующих двух десятилетий будет автоматизировано более 100 000 рабочих мест.

Программных роботов UiPath уже активно использует целый ряд известных корпоративных клиентов данного стартапа, включая Lufthansa, Generali, Telenor и Dong Energy. Компания UiPath имеет офисы в США, Румынии, Великобритании, Индии, Сингапуре и Японии.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/04/27/u...ftware-robots/

https://text.ru/antiplagiat/59022061e82ec
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