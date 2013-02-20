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Деньги на ветер: в РФ запускают фонд на 30 млрд руб. для инвестиций в ветропарки

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Деньги на ветер: в РФ запускают фонд на 30 млрд руб. для инвестиций в ветропарки

Деньги на ветер: в РФ запускают фонд на 30 млрд руб. для инвестиций в ветропарки.

Государственная корпорация ООО «Роснано» совместно с финской государственной энергетической компанией Fortum Corporation создадут инвестфонд общим объемом 30.000.000.000 руб. Фонд будет осуществлять инвестиции в строительство ветряных парков в РФ и вкладывать во всевозможные проекты связанные с возобновляемой энергией. Об этом сообщают в «Роснано».

Обе компании инвестируют в фонд по 50%. Также в планах компаний привлечь «российское проектное финансирование без регресса на заемщиков» у банковских организаций, некоторые из которых уже проявили свой интерес, рассказали в корпорации.

Основной целью инвестиционного проекта является за 5 лет построить и запустить ветряные парки в РФ общей мощностью в несколько сотен мегаватт, что поможет занять основную позицию на рынке ветроэнергетики в РФ, разъяснили в «Роснано».

Не совсем понятно куда будут вкладываться средства: несмотря на упоминание "венчурных проектов" в корпорации отмечают, что для проекта выберут одного иностранного крупного производителя электроэнергии с которым «Роснано» находится на заключительной стадии переговоров.

Кроме создания совместного инвестфонда, в «Роснано» планируют осуществить инвестиции на сумму до 1.000.000.000 руб. в проекты, которые занимаются локализацией производства ветровых установок.

В «Роснано» обосновали создание совместного инвестфонда тем, что рынок ветровой энергетики постоянно растет, а РФ в силу своего географического местоположения и особенностей климата обладает «наибольшим в мире ветряным потенциалом».

В настоящее время обоими компаниями идет выбор места для стройки ветряных парков на деньги инвестфонда в нескольких регионах.

Интернет-ресурс Rusbase отправил вопросы по сделке в компанию «Роснано» и обещает обновить материал в случае, если получат хоть какие-то комментарии.

По материалам: http://rb.ru/news/rosnano

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горячие новости, инвестирование, инвестиции, инвестиционный проект, финансы
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