Деньги на ветер: в РФ запускают фонд на 30 млрд руб. для инвестиций в ветропарки.
Государственная корпорация ООО «Роснано» совместно с финской государственной энергетической компанией Fortum Corporation создадут инвестфонд общим объемом 30.000.000.000 руб. Фонд будет осуществлять инвестиции в строительство ветряных парков в РФ и вкладывать во всевозможные проекты связанные с возобновляемой энергией. Об этом сообщают в «Роснано».
Обе компании инвестируют в фонд по 50%. Также в планах компаний привлечь «российское проектное финансирование без регресса на заемщиков» у банковских организаций, некоторые из которых уже проявили свой интерес, рассказали в корпорации.
Основной целью инвестиционного проекта является за 5 лет построить и запустить ветряные парки в РФ общей мощностью в несколько сотен мегаватт, что поможет занять основную позицию на рынке ветроэнергетики в РФ, разъяснили в «Роснано».
Не совсем понятно куда будут вкладываться средства: несмотря на упоминание "венчурных проектов" в корпорации отмечают, что для проекта выберут одного иностранного крупного производителя электроэнергии с которым «Роснано» находится на заключительной стадии переговоров.
Кроме создания совместного инвестфонда, в «Роснано» планируют осуществить инвестиции на сумму до 1.000.000.000 руб. в проекты, которые занимаются локализацией производства ветровых установок.
В «Роснано» обосновали создание совместного инвестфонда тем, что рынок ветровой энергетики постоянно растет, а РФ в силу своего географического местоположения и особенностей климата обладает «наибольшим в мире ветряным потенциалом».
В настоящее время обоими компаниями идет выбор места для стройки ветряных парков на деньги инвестфонда в нескольких регионах.
Интернет-ресурс Rusbase отправил вопросы по сделке в компанию «Роснано» и обещает обновить материал в случае, если получат хоть какие-то комментарии.
По материалам: http://rb.ru/news/rosnano