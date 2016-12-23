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Стартап ChromaCode привлек $12 млн.

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Стартап ChromaCode привлек $12 млн.
Компания молекулярной диагностики ChromaCode из калифорнийского Карлсбада привлекла инвестиции в сумме $12 млн.

Лид-инвестором в сделке выступил фонд New Enterprise Associates при участии прежних инвесторов Domain Associates и Okapi Ventures. В результате сделки доктор философии Алекс Дикинсон занял должность исполнительного председателя в совете директоров ChromaCode. До этого Дикинсон занимал пост вице-президента по стратегическим инициативам в Illumina, где он отвечал за облачную геномику и инициативы в области ПЦР. Партнер NEA Джастин Кляйн также вошел в состав совета директоров.


Компания планирует направить средства для ускорения разработки продукта и создания коммерческой инфраструктуры для своей технологии.

Сама технология состоит из запатентованного программного обеспечения и анализатора, который обеспечивает пятикратное (5x) увеличение возможностей инструмента мультиплексирования qPCR. Например, вместо того, чтобы ограничиваться одной мишенью для каждого цветового канала, новый 6-канальный инструмент qPCR на основе технологии ChromaCode может использовать 30-цветный анализ.

Компания ChromaCode под руководством генерального директора Грега Гоша занимается молекулярной диагностикой с фокусом на биоинформатике. Программное обеспечение компании служит для выполнения сложной обработки сигналов в молекулярном анализе на основе технологии High-Definition Polymerase Chain Reaction technology (HDPCR ™), использует существующие инструменты ПЦР в реальном времени и применяет цифровую обработку сигналов для улучшения молекулярного анализа.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/04/chrom...b-funding.html


https://text.ru/antiplagiat/590217df4f8e8
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