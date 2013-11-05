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Половина российских автовладельцев угодила в кредитное рабство

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Старый Сегодня, 19:37
#1
Профессионал
 
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Половина российских автовладельцев угодила в кредитное рабство


Большинство граждан России не может накопить крупных сумм, необходимых для покупки автомобиля. К тому же многие предпочитают покупать новые автомобили в салонах с гарантией, а не брать автомобили с пробегом у частных лиц, опасаясь последствий дорогих ремонтов. В качестве выхода из ситуации многие решаются на получение кредитов. Автосалонам надо продавать свои автомобили и чтобы увеличить продажи они активно сотрудничают с банками.

По данным национального бюро кредитных историй с каждым годом объем авто кредитования только возрастает. Если в первом квартале 2015 года только 22% автомобилей покупалось в кредит, то в первом квартале 2016 года, число купленных в кредит автомобилей возросло уже до 38%, а через год в 2017 году достигло 45% процентов и как отмечают многие представители авто дилеров тенденция к покупке автомобилей в кредит четко сохраняется и число кредитных автомобилей только возрастает.

Банки также увеличили объемы автокредитования. В 1 квартале 2017 года количество выданных кредитов увеличилось на 37%, в то время как сумма выданных займов по сравнению с предыдущим кварталом уменьшилась на 19%. Это объясняется тем, что в среднем цены на новые машины ежегодно растут на 14% в год, а реальные доходы населения только падают. Люди вынуждены все больше внимания уделять покупке поддержанных автомобилей. И если раньше банки давали кредиты только на новые машины, то в 2017 году ситуация изменилась. Видя уменьшение покупательной способности людей, банки были вынуждены согласиться давать автокредиты и на автомобили, уже бывшие в употреблении. Данным фактом и объясняется резкое увеличение числа автокредитов при общем уменьшении суммы кредитования. Еще в 2016 году доля б/у автомобилей, купленных в кредит не превышала 2%, в 2017 году этот показатель будет намного выше.

Однако банки обезопасили свои риски. Если средняя ставка автокредитов на новые машины составляет 15% годовых, то на поддержанные она обычно выше 20%, да и выбор банков намного меньше, чем в специализированных центрах автодилеров. К тому же, видя ситуацию в стране многие дилеры также стали продавать поддержанные автомобили, обмененные по программе трейд ин. С уполномоченными дилерами банки сотрудничают гораздо охотней, чем с частными лицами. К тому же даже на поддержанные автомобили дилеры дают гарантию.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...tvo-1001956229
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59020f430effb
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:40.
veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 19:54
#2
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: HYIP
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Re: Половина российских автовладельцев угодила в кредитное рабство
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
а не брать автомобили с пробегом у частных лиц, опасаясь последствий дорогих ремонтов.
Надо знать у кого брать еще Зачастую б\у куда лучше чем новое авто
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Старый Сегодня, 20:00
#3
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 10
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Re: Половина российских автовладельцев угодила в кредитное рабство
Ажиотаж с автокредитованием - это последствие инфляции последних лет. Были периоды когда автопроизводители иномарок были вынуждены корректировать стоимость помесячно. В таких условиях из-за страха обесценивания рубля люди стараются сохранить свои активы (или часть) и покупали дорожающие авто. Но инфляция остановилась. И теперь кто купил в кредит авто по ставке 15% понял, что спасти активы таким образом не получилось. То на то и вышло, а у кого то и минус образовался серьезный. Авто которое куплено в кредит стоит для такого покупателя на ставку по кредиту дороже (на 15%), и берем удешевление на примерно 35% от нормальной цены - разрыв получается в 50%. То есть через 3 года это авто будет стоить минимум в два раза дешевле, это раз, и два - это расходы на авто (каско, осаго, сервис, расходники) в итоге люди влетели на кучу бабок.
Небольшие нужно вкладываться в то, на что не влияет столь изменчивый мир политики - в проекты в интернете - в краткосрочные высокодоходные проекты и стартапы.
Например в cleek.club
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