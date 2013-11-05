veranika55 Профессионал

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Половина российских автовладельцев угодила в кредитное рабство



Большинство граждан России не может накопить крупных сумм, необходимых для покупки автомобиля. К тому же многие предпочитают покупать новые автомобили в салонах с гарантией, а не брать автомобили с пробегом у частных лиц, опасаясь последствий дорогих ремонтов. В качестве выхода из ситуации многие решаются на получение кредитов. Автосалонам надо продавать свои автомобили и чтобы увеличить продажи они активно сотрудничают с банками.



По данным национального бюро кредитных историй с каждым годом объем авто кредитования только возрастает. Если в первом квартале 2015 года только 22% автомобилей покупалось в кредит, то в первом квартале 2016 года, число купленных в кредит автомобилей возросло уже до 38%, а через год в 2017 году достигло 45% процентов и как отмечают многие представители авто дилеров тенденция к покупке автомобилей в кредит четко сохраняется и число кредитных автомобилей только возрастает.



Банки также увеличили объемы автокредитования. В 1 квартале 2017 года количество выданных кредитов увеличилось на 37%, в то время как сумма выданных займов по сравнению с предыдущим кварталом уменьшилась на 19%. Это объясняется тем, что в среднем цены на новые машины ежегодно растут на 14% в год, а реальные доходы населения только падают. Люди вынуждены все больше внимания уделять покупке поддержанных автомобилей. И если раньше банки давали кредиты только на новые машины, то в 2017 году ситуация изменилась. Видя уменьшение покупательной способности людей, банки были вынуждены согласиться давать автокредиты и на автомобили, уже бывшие в употреблении. Данным фактом и объясняется резкое увеличение числа автокредитов при общем уменьшении суммы кредитования. Еще в 2016 году доля б/у автомобилей, купленных в кредит не превышала 2%, в 2017 году этот показатель будет намного выше.



Однако банки обезопасили свои риски. Если средняя ставка автокредитов на новые машины составляет 15% годовых, то на поддержанные она обычно выше 20%, да и выбор банков намного меньше, чем в специализированных центрах автодилеров. К тому же, видя ситуацию в стране многие дилеры также стали продавать поддержанные автомобили, обмененные по программе трейд ин. С уполномоченными дилерами банки сотрудничают гораздо охотней, чем с частными лицами. К тому же даже на поддержанные автомобили дилеры дают гарантию.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...tvo-1001956229

100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59020f430effb Большинство граждан России не может накопить крупных сумм, необходимых для покупки автомобиля. К тому же многие предпочитают покупать новые автомобили в салонах с гарантией, а не брать автомобили с пробегом у частных лиц, опасаясь последствий дорогих ремонтов. В качестве выхода из ситуации многие решаются на получение кредитов. Автосалонам надо продавать свои автомобили и чтобы увеличить продажи они активно сотрудничают с банками.По данным национального бюро кредитных историй с каждым годом объем авто кредитования только возрастает. Если в первом квартале 2015 года только 22% автомобилей покупалось в кредит, то в первом квартале 2016 года, число купленных в кредит автомобилей возросло уже до 38%, а через год в 2017 году достигло 45% процентов и как отмечают многие представители авто дилеров тенденция к покупке автомобилей в кредит четко сохраняется и число кредитных автомобилей только возрастает.Банки также увеличили объемы автокредитования. В 1 квартале 2017 года количество выданных кредитов увеличилось на 37%, в то время как сумма выданных займов по сравнению с предыдущим кварталом уменьшилась на 19%. Это объясняется тем, что в среднем цены на новые машины ежегодно растут на 14% в год, а реальные доходы населения только падают. Люди вынуждены все больше внимания уделять покупке поддержанных автомобилей. И если раньше банки давали кредиты только на новые машины, то в 2017 году ситуация изменилась. Видя уменьшение покупательной способности людей, банки были вынуждены согласиться давать автокредиты и на автомобили, уже бывшие в употреблении. Данным фактом и объясняется резкое увеличение числа автокредитов при общем уменьшении суммы кредитования. Еще в 2016 году доля б/у автомобилей, купленных в кредит не превышала 2%, в 2017 году этот показатель будет намного выше.Однако банки обезопасили свои риски. Если средняя ставка автокредитов на новые машины составляет 15% годовых, то на поддержанные она обычно выше 20%, да и выбор банков намного меньше, чем в специализированных центрах автодилеров. К тому же, видя ситуацию в стране многие дилеры также стали продавать поддержанные автомобили, обмененные по программе трейд ин. С уполномоченными дилерами банки сотрудничают гораздо охотней, чем с частными лицами. К тому же даже на поддержанные автомобили дилеры дают гарантию.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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CMETraders. Творим Добро. __________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:40 .