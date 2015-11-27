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Образовательная платформа EverFi получила $120 миллионов от вокалиста Боно

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Образовательная платформа EverFi получила $120 миллионов от вокалиста Боно


Известный музыкант Боно из U2 инвестировал в $120 миллионов в образовательную платформу EverFi

После очередного инвестиционного этапа EdTech, проект EverFi получил инвестиции Джеффа Безоса и Эрика Шмидта.

Платформа для повышения образования EverFi получила 190 миллионов долларов инвестиций. Средства были получены в раунде D инвестиционного сбора и стали одним из крупнейших вливаний в сфере EdTech. Активный и опытный фонд Rise Fund стал главным инвестором стартапа. В основном фонд занимается инвестированием в социально полезные проекты, а так же экологические. Вокалист Боно из группы U2 через фонд Rise Fund инвестировал в EverFi около 120 миллионов долларов собственных средств.

Отмечается, что из 7 направлений фонда, это уже два в который активно инвестирует Rise Fund. Остальные направления это технологии, сми и телекоммуникации. Так же в проект инвестировали Advance Publications, TPG Growth около 30 миллионов долларов и Advance Publications.

Еще раньше в проект вложили представители компании Google, Amazon, Twitter и Allen & Company.

Стартап EverFi включает в себя разделы финансового образования, профилактические средства против насилия, алкоголь, виды поведения, математика, усовершенствование навыков по профессии и науки инженерии. Суммарные инвестиции в проект составили 251 миллионов долларов США.



Уникальность: 100.00%
По материалам forbes.ru
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Метки
инвестиции, стартап, финансы
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