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Золотовалютные резервы России выросли до 400 миллиардов долларов

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Золотовалютные резервы России выросли до 400 миллиардов долларов



В своем еженедельном отчете, который Центробанк публикует каждую пятницу, 21 апреля ЦБ РФ сообщил, что золотовалютные резервы России достигли отметки 400 миллиардов долларов. Причем за последнюю неделю резервы выросли на 1.6 миллиарда долларов или на 0.4%. Такой прирост стоимости резервов произошел преимущественно за счет переоценки курсов.

Тем не менее ЦБ увеличивает запасы золота не только номинально за счет еженедельной переоценки курсов, но и реально в количественном выражении. Уже пятый год подряд Банк России лидирует по приросту золота среди центробанков мира, говорится в отчете, опубликованном Thomson Reuters «GFMS Gold Survey 2017. Только за 2016 год Центробанк России увеличил свои запасы золота на 201 тонну. Больше всего золота скупалось в октябре и ноябре 2016 года по 36 тонн каждый месяц, так как в эти месяцы сильно упали цены на золото и Центробанк, воспользовавшись моментом начал массовую скупку драгоценного металла.

В планах ЦБ РФ в 2017 году купить еще 200 тонн золота. Такой большой объем купленных запасов золота частично объясняется санкциями, наложенными на многие крупные золотодобывающие предприятия России. Если санкции будут сняты, то возможно Центробанк изменит свою политику относительно золотовалютных резервов.

Тем временем в 2016 году из-за многочисленных наложенных санкций экспорт золота из России упал на 43% с 39 до 22 тонн, а вот производство золота только увеличилось. В 2016 году добыто 295 тонн золота по сравнению с 289 тоннами в 2015 году. Основной покупатель российского золота Центробанк РФ (за год им куплено 201 тонна золота). Остаток золота идет для нужд ювелирного производства.

Россия занимает 7 место в мире по запасам золота. На первом месте США, на втором месте Германия, на третьем месте - Международный валютный фонд. Также впереди России находится Китай.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/04/27/rusgold/
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