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Акции Under Armour подскочили в цене на 8% после публикации отчета Q1

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Имя: Александр
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Акции Under Armour подскочили в цене на 8% после публикации отчета Q1
Ожидая финансовый отчет деятельности компании в первом квартале, инвесторы сильно опасались будущих цифр. В конце 2016 года Under Armour предупредила, что не сможет поддерживать впечатляющие темпы роста. Сомнения вокруг компании возникли из-за нескольких факторов: успех баскетбольной обуви Steph Curry и политический скандал. В феврале компания увидела отток клиентов и снижение акций после того, как генеральный директор Кевин Планк похвалил президента Дональда Трампа. Всё это стало причиной для ожидания катастрофических результатов. Но, к счастью для акционеров, первый квартал 2017 года оказался более успешным для Under Armour, чем ожидали на Уолл-стрит.



В четверг утром Under Armour сообщила, что в первом квартале выручка компания составила $ 1,1 млрд, что на 7% больше ожидаемого значения. Это обусловлено ростом оптовых доходов на 4% и увеличением прямых доходов от потребителей на 13%. В лучшем случае, на Уолл-стрит ожидали, что Under Armour зафиксирует чистый убыток в $ 0,04 на акцию, но компания показала себя с лучшей стороны. В первом квартале компания понесла чистый убыток в размере $ 2,27 млн или $ 0,01 на акцию.

Несмотря на меньший, чем ожидалось, убыток, компании все еще есть о чем беспокоиться. Доходы от продажи обуви выросли на 2% до $ 270 миллионов. Хороший результат, если не сравнивать с показателями первого квартала 2016 года, когда продажи выросли на 64% (частично из-за сильных продаж баскетбольной обуви). «Показатели в Северной Америке снизились на 1%. Нам это не нравится, и мы не смиримся с таким положением дел», - сказал в четверг утром финансовый директор компании Дэвид Бергман.

Under Armor оптимистично смотрит на ситуацию. Компания готова справиться с проблемами и увеличить показатели своей деятельности.

Under Armor подтвердила свои прогнозы на год, которые были опубликованы в январе. Представитель компании заявил, что ожидается рост выручки на 11-12%, что увеличит годовой доход компании почти к $ 5,4 млрд. Гигант спортивной одежды прогнозирует, что операционный доход за весь 2017 год достигнет $ 320 млн.

Рынок тепло воспринял новости от Under Armor этим утром. До начала торговой сессии акции выросли на 6%, и тенденция продолжилась в течение всего дня. Сейчас акции подорожали на 8,21%.

Перевод специально для mmgp.ru

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