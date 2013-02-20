Медицинский стартап Avedro привлек $42.000.000 в очередном раунде финансирования.
Медицинский стартап Avedro, Inc. из Массачусетса, является частной фармацевтической и медицинской компанией, которая привлекла $42.000.000 инвестиционных средств в очередном раунде финансирования.
Текущий раунд финансирования возглавила финансовая компания HealthQuest Capital, при поддержке со стороны уже существующих инвесторов венчурных фондов OrbiMed Advisors и InterWest Partners.
Компания намерена использовать привлеченные инвестиции для расширения своих коммерческих усилий на продолжение глобальной экспансии по расширению.
Во главе с главным исполнительным директором стартапа Avedro Реза Задно, компания занимается разработкой инновационных препаратов и технологий для роговичного кросслинкинга предназначенных для лечения кератоконуса и рефракционной коррекции. Продукты стартапа медицинские растворы Photrexa Viscous, Photrexa и KXL сертифицированы для продажи в Соединенных Штатах. За пределами США продаются патентованные лекарственные средства с маркировкой VibeX и MedioCROSS.
Также компания Avedro объявила об открытии своего нового завода в Берлингтоне, штат Массачусетс, который расположен недалеко от штаб-квартиры компании в городе Waltham, и планирует продолжать расширять свою корпоративную команду.
Стартап Avedro был основан в 2007 г. В 2011 г. препараты Avedro получили разрешение FDA.
Перевод специально для форума MMGP
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