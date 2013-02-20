Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,320 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Медицинский стартап Avedro привлек $42.000.000 в очередном раунде финансирования

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:57
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,870
Благодарностей: 1,492
УГ: 20
КП: 0.179
подарки
награды Волшебный горшочек 
Медицинский стартап Avedro привлек $42.000.000 в очередном раунде финансирования

Медицинский стартап Avedro привлек $42.000.000 в очередном раунде финансирования.

Медицинский стартап Avedro, Inc. из Массачусетса, является частной фармацевтической и медицинской компанией, которая привлекла $42.000.000 инвестиционных средств в очередном раунде финансирования.

Текущий раунд финансирования возглавила финансовая компания HealthQuest Capital, при поддержке со стороны уже существующих инвесторов венчурных фондов OrbiMed Advisors и InterWest Partners.

Компания намерена использовать привлеченные инвестиции для расширения своих коммерческих усилий на продолжение глобальной экспансии по расширению.

Во главе с главным исполнительным директором стартапа Avedro Реза Задно, компания занимается разработкой инновационных препаратов и технологий для роговичного кросслинкинга предназначенных для лечения кератоконуса и рефракционной коррекции. Продукты стартапа медицинские растворы Photrexa Viscous, Photrexa и KXL сертифицированы для продажи в Соединенных Штатах. За пределами США продаются патентованные лекарственные средства с маркировкой VibeX и MedioCROSS.

Также компания Avedro объявила об открытии своего нового завода в Берлингтоне, штат Массачусетс, который расположен недалеко от штаб-квартиры компании в городе Waltham, и планирует продолжать расширять свою корпоративную команду.

Стартап Avedro был основан в 2007 г. В 2011 г. препараты Avedro получили разрешение FDA.

Перевод специально для форума MMGP.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
Выгодный обмен
Denver10 вне форума  
Ответить
Метки
инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартап, стартапы, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин IoT стартап Filament получил $9.5 миллионов в новом раунде финансирования OPLOTT Новости криптовалют 0 26.02.2017 10:59
Стартап Bfab в очередном фин.раунде привлёк инвестиции сумма которых не разглашается Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 15 27.11.2016 13:20
Медицинский стартап Health2Sync привлек $3 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 6 15.11.2016 19:56
Медицинский стартап Tioma Therapeutics привлек $86 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 15.11.2016 11:54
Рекрутинговый стартап Hired привлёк $70 млн в очередном раунде финансирования Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.11.2016 10:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Honor Business Ltd - honorr.biz
От hyipdollar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
FXCM invest - fxcminvest.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сборы группы «АльфаСтрахование» по ОСАГО за прошлый год упали на 1,65 млрд рублей
От Vlad23 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
directpaybiz.com - directpaybiz
От kolyalen в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сервис для онлайн-записи клиентов Gbooking привлек $425 тыс. от российских инвесторов
От Anastasia Kochetkova в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар dzoniz
TopShareGlobal.com - заработок на рекламе
От dzoniz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,320
Тем
466,990
Сообщений
11,527,942

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube