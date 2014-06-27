myonline-farm.ru - Myonline-Farm

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 15.04.2017
Об игре:
С нами Вы получите возможность:
Цитата:
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Это увлекательная онлайн игра с возможностью не только приятно провести время, но и заработать реальные деньги.
Для этого необходимо просто зарегистрироваться на проекте и открыть свою прибыльную ферму.
✔ заработать на производстве и продаже продукции;
✔ заработать на переработке и продаже продукции;
✔ зарабатывать на реферальной системе;
✔ получить стартовый капитал в кредит от системы под 10%;
✔ получать выплаты от 1 руб.;
✔ обращаться в тех.поддержку проекта за помощью;
Рынок
Это рынок! Здесь вы можете купить мукомолку для мельницы, а так же купить животных.
Каждая единица покупки прибавляет +1 ед вашего опыта и расходует -1 ед энергии!
Сосед-реферер получает 5% от покупки одного животного.
Выберите животное для покупки.
Лавка
В Лавке Вы можете продать полученные продукты от животных и фабрик по переработке продуктов.
А также купить продукцию для переработки и получения других продуктов!
Также можно продать корм полученный с полей и купить корм для своих животных.
Минимальное количество для покупки 1 ед, для продажи 100 ед продуктов.
Для продажи и покупки продуктов полученных с фабрик минимальное количество 500 ед.
При каждой покупке или продаже корма снимается 1 ед энергии.
При каждой покупке или продаже продуктов снимается 2 ед энергии.
Деньги с продажи пшеницы, корма для животных и продукции с мельницы поступают на баланс для покупок.
Деньги с продажи продукции с загонов, а также с продажи продукции с фабрик поступают на баланс для вывода.
Магазин
В Магазине Вы можете купить или продать мех и варежки. Удобрение можно только купить.
Минимальное количество для покупки продукции 100 ед, удобрение 10 коробок (одна коробка содержит 100 ед удобрения)
Минимальное количество для продажи продукции 1000 ед.
Каждая продажа (выставление в очередь) или покупка забирает 1 ед энергии.
Деньги поступают на счет для вывода, в том случае когда Вашу продукцию кто нибудь купит.
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте игры.
БОНУСЫ:
После регистрации Вы получите в подарок одно поле, одну мельницу и 1 рубль для развития фермы.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Приглашая друзей Вы получите:
За покупку Животных реферальные 5%.
За покупку Загонов реферальные 10%.
За покупку Фабрик Продукции реферальные 15%.
За покупку Фабрик Блинчиков реферальные 20%.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Qiwi, Free-Kassa, Яндекс Деньги
МОЙ ВКЛАД: