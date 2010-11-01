Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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1Х-BET.PRO - 1х-bet ставки на спорт

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:10
#1
 
Имя: Андрей
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 285
Благодарностей: 78
УГ: 2
КП: 0.000
1Х-BET.PRO - 1х-bet ставки на спорт
Я не админ проекта, тема создана к ознакомлению! Проект включен в мой инвестиционный портфель, участвую на свои средства! Не забываем о рисках инвестирования!
Старт проекта - 18.04.2017
Легенда:
Инвестиции в 1X-Bet.pro – это выгодные вложения в онлайн-беттинг, или другими словами, аккумуляция средств инвесторов для спортивных ставок. Высокую и стабильную доходность обеспечивает сплоченная команда профильных специалистов, использующих собственные беттинговые стратегии, проверенные годами.

Инвестиционные планы:
а) 1,1% в сутки, 50-500 долл , срок действия депозита - 10 дней
б) 1,3% в сутки, 501 - 2000 долл, срок действия депозита - 70 дней
в) 1,5% в сутки, 2001-5000 долл, срок депозита - 80 дней

Начисление: 6 дней в неделю (кроме воскресенья) в 16.00 по Мск.
Возврат депозита - в конце срока
Платежные системы - PM, адвкеш, пейер, биткоин.

Так как проект фактически партизанит, решил зайти на второй тариф:
Мой вклад - 501 доллар на второй тариф (70 дней)


С подробным обзором проекта вы можете ознакомиться у меня на блоге тут>>>

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Mixinvestor на форуме  
Старый Сегодня, 18:25
#2
Любитель
 
Имя: Тофик
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.11.2016
Сообщений: 927
Благодарностей: 135
УГ: 0
КП: 0.000
Re: 1Х-BET.PRO - 1х-bet ставки на спорт
Как по мне, то высоковата минималка
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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