1Х-BET.PRO - 1х-bet ставки на спорт

Я не админ проекта, тема создана к ознакомлению! Проект включен в мой инвестиционный портфель, участвую на свои средства! Не забываем о рисках инвестирования!
Старт проекта - 18.04.2017
Легенда:
Инвестиции в 1X-Bet.pro – это выгодные вложения в онлайн-беттинг, или другими словами, аккумуляция средств инвесторов для спортивных ставок. Высокую и стабильную доходность обеспечивает сплоченная команда профильных специалистов, использующих собственные беттинговые стратегии, проверенные годами.
Инвестиционные планы:
а) 1,1% в сутки, 50-500 долл , срок действия депозита - 10 дней
б) 1,3% в сутки, 501 - 2000 долл, срок действия депозита - 70 дней
в) 1,5% в сутки, 2001-5000 долл, срок депозита - 80 дней
Начисление:
6 дней в неделю (кроме воскресенья) в 16.00 по Мск.
Возврат депозита - в конце срока
Платежные системы
- PM, адвкеш, пейер, биткоин.
Так как проект фактически партизанит, решил зайти на второй тариф:
Мой вклад - 501 доллар на второй тариф (70 дней)
С подробным обзором проекта вы можете ознакомиться у меня на блоге тут>>>
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