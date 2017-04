Denver10 Мастер

Пол: Мужской Адрес: Донецк Регистрация: 20.02.2013 Сообщений: 4,868 Благодарностей: 1,492 УГ: 20 КП: 0.179 подарки награды

Британская инвестиционная компания Albanwise на аукционе приобрела целую деревню



Инвестфонд из Великобритании Albanwise на аукционе выкупил целое село за £20.000.000.



Инвестфонд из Великобритании Albanwise Ltd, который занимается вложениями в недвижимое имущество и сельское хозяйство, выкупил целое село на севере Англии в графстве Северный Йоркшир. Он буквально наполнен многочисленными маленькими деревнями. Этот населенный пункт был выставлен под реализацию за £20.000.000 (~$25.700.000), информирует ТВ-канал ITV.



Село West Heslerton Estate было выставлено под реализацию приблизительно год назад. Его площадь составляет более 850 Га на которых находятся: огромное поместье в котором 21 комната, 43 жилых дома, бар, здание для занятий спортом и детские площадки.







Точная сумма сделки не разглашается, но известно, что село было выставлено на торгах за £20.000.000, и эту сумму согласился заплатить британский инвестфонд Albanwise Ltd, подчеркивает телеканал ITV.



Инвестфонд Albanwise Ltd объявил в среду, что он выкупил село West Heslerton Estate вблизи Скарборо в графстве Северный Йоркшир.



Деревня на протяжении 150 лет принадлежала одной семье, последней его владелицей была Ева Доней, которая унаследовала его от отца еще в 1960-е годы. 7 лет назад Ева скончалась в возрасте 84 лет не оставив после себя наследников. После чего было принято решение выставить село на продажу.



Перевод специально для форума MMGP.



Инвестфонд из Великобритании Albanwise Ltd, который занимается вложениями в недвижимое имущество и сельское хозяйство, выкупил целое село на севере Англии в графстве Северный Йоркшир. Он буквально наполнен многочисленными маленькими деревнями. Этот населенный пункт был выставлен под реализацию за £20.000.000 (~$25.700.000), информирует ТВ-канал ITV.Село West Heslerton Estate было выставлено под реализацию приблизительно год назад. Его площадь составляет более 850 Га на которых находятся: огромное поместье в котором 21 комната, 43 жилых дома, бар, здание для занятий спортом и детские площадки.Точная сумма сделки не разглашается, но известно, что село было выставлено на торгах за £20.000.000, и эту сумму согласился заплатить британский инвестфонд Albanwise Ltd, подчеркивает телеканал ITV.Инвестфонд Albanwise Ltd объявил в среду, что он выкупил село West Heslerton Estate вблизи Скарборо в графстве Северный Йоркшир.Деревня на протяжении 150 лет принадлежала одной семье, последней его владелицей была Ева Доней, которая унаследовала его от отца еще в 1960-е годы. 7 лет назад Ева скончалась в возрасте 84 лет не оставив после себя наследников. После чего было принято решение выставить село на продажу.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!

Выгодный обмен __________________