Британская инвестиционная компания Albanwise на аукционе приобрела целую деревню

Инвестфонд из Великобритании Albanwise на аукционе выкупил целое село за £20.000.000.
Инвестфонд из Великобритании Albanwise Ltd, который занимается вложениями в недвижимое имущество и сельское хозяйство, выкупил целое село на севере Англии в графстве Северный Йоркшир. Он буквально наполнен многочисленными маленькими деревнями. Этот населенный пункт был выставлен под реализацию за £20.000.000 (~$25.700.000), информирует ТВ-канал ITV.
Село West Heslerton Estate было выставлено под реализацию приблизительно год назад. Его площадь составляет более 850 Га на которых находятся: огромное поместье в котором 21 комната, 43 жилых дома, бар, здание для занятий спортом и детские площадки.
Точная сумма сделки не разглашается, но известно, что село было выставлено на торгах за £20.000.000, и эту сумму согласился заплатить британский инвестфонд Albanwise Ltd, подчеркивает телеканал ITV.
Инвестфонд Albanwise Ltd объявил в среду, что он выкупил село West Heslerton Estate вблизи Скарборо в графстве Северный Йоркшир.
Деревня на протяжении 150 лет принадлежала одной семье, последней его владелицей была Ева Доней, которая унаследовала его от отца еще в 1960-е годы. 7 лет назад Ева скончалась в возрасте 84 лет не оставив после себя наследников. После чего было принято решение выставить село на продажу.
Перевод специально для форума MMGP
.