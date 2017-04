myhyipsnet Профессионал

GOLD1 FINANCE LTD - gold1.cc Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 27/04/2017



языки: EN



Новый проект: GOLD1 FINANCE LTD







Описание программы

Цитата:

Against the background of unstable growth of the world economy, each investment market participant is striving to find a reliable business vector for profitable financial transactions. However, endless devaluation of major world currencies is capable of stalling both those who are just beginning their investment career, and also those who are accustomed to confident and profitable investments.



The gold market perhaps remains the only reliable niche in this context. And this is quite understandable: unlike paper currencies, electronic money, valuable bonds and other conditional advantages, gold has always been and remains a true value. This idea is constantly underlined by the CEO of GOLD1 FINANCE LTD Ethan Randall: "The golden rule of financial market is simple: He who owns gold, makes the rules!"

Перевод с Google: (RU)

Цитата:

На фоне нестабильного роста мировой экономики каждый участник инвестиционного рынка стремится найти надежный бизнес-вектор для выгодных финансовых транзакций. Однако бесконечная девальвация основных мировых валют способна затормозить как тех, кто только начинает свою инвестиционную карьеру, так и тех, кто привык к уверенным и выгодным инвестициям.



Возможно, рынок золота остается единственной надежной нишей в этом контексте. И это вполне понятно: в отличие от бумажных валют, электронных денег, ценных облигаций и других условных преимуществ золото всегда было и остается истинной ценностью. Эта идея постоянно подчеркивается генеральным директором GOLD1 FINANCE LTD Этаном Рэндалом: «Золотое правило финансового рынка просто: тот, кто владеет золотом, создает правила!»



+ Инвестиционные планы:

Цитата:

1.2% daily for 7 days

1.5% daily for 14 days

1.9% daily for 21 day

2.4% daily for 28 days

3% daily for 35 days

* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: 10 / 20000$

* Реф. программа: 4%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: Unique script

* SSL: COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant + Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP

Domain: Created on 2017-04-13 - Expires on 2018-04-13 - Updated on 2017-04-25

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U14266839. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 14:26 27.04.17. Batch: 174180338.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

