Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,307 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Прибыль Domino's Pizza выросла на 37,4%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:09
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 615
Благодарностей: 157
УГ: 5
КП: 0.174
подарки
Прибыль Domino's Pizza выросла на 37,4%
Domino's Pizza Inc сообщила о росте квартального дохода и прибыли выше ожидаемого уровня. Этому способствовало повышение спроса на продукцию компании в Соединенных Штатах и увеличение доходов от франчайзи. В четверг, перед стартом торгов, акции компании выросли на 3% до $ 186,37 за штуку.



Продажи торговых точек в США, принадлежащих компании, выросли на 14,1%. Стоит отметить, что США — крупнейший источник доходов Domino's Pizza. По результатам опроса исследовательской компании Cinsensus Metrix, аналитики ожидали рост доходов всего на 12%.

Крупнейшей сети по доставке пиццы в США удалось обогнать конкурента Yiz Brands Pizza Hut с помощью использования таких технологий, как цифровые кошельки и приложений для смартфонов и смарт-часов, которые помогают клиентам быстро заказывать и оплачивать покупку. Доход от доставки продуктов Domino's, на который приходилось 62% от общей выручки компании, вырос на 15,7% и составил $ 388,6 млн. За последний квартал, закончившийся 26 марта, чистая прибыль компании выросла до $ 62,5 млн или $ 1,26 на акцию, по сравнению с $ 45,5 млн или $ 0,89 на акцию в прошлом году.

Представитель компании Domino's заявил, что был принят новый стандарт учета, что позволило увеличить прибыль примерно на $ 0,13 на акцию. Общая выручка выросла на 15,8% и составила $ 624,2 млн.

По данным Thomson Reuters, в среднем аналитики ожидали прибыль в размере $ 1,16 на акцию при доходе в 615,8 млн.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В этом десятилетии акции Domino’s Pizza превзошли Google, Facebook, Apple и Amazon Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.03.2017 20:24
Domino's Pizza стала раздавать потребителям акции компании в обмен на заказы пиццы dengov Новости в мире финансов и инвестиций 6 07.02.2017 13:32
Чистая прибыль PayPal за год выросла на 7% — до $390 млн bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.01.2017 15:27
Прибыль Samsung выросла почти на 80% -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.10.2015 11:04
Прибыль Google выросла на 26% kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.04.2015 22:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Несколько сайтов на одном хостинге
От bonus-fx в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар pilot10
Биткойн набирает популярность среди заказчиков на фрилансе
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар vovkino
Rise Profits rise-profits.com
От vovkino в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sou
Праздничное дефиле по случаю 10-летнего юбилея MMGP!
От Sou в разделе «Поздравления»
Аватара нет
Альтернатива кредитам – решение проблемы кризиса
От granat78 в разделе «Банковский форум»
Аватар monhyip
Businessinvest - businessinvest.org
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,307
Тем
466,977
Сообщений
11,527,419

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube