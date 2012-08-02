Прибыль Domino's Pizza выросла на 37,4%

Domino's Pizza Inc сообщила о росте квартального дохода и прибыли выше ожидаемого уровня. Этому способствовало повышение спроса на продукцию компании в Соединенных Штатах и увеличение доходов от франчайзи. В четверг, перед стартом торгов, акции компании выросли на 3% до $ 186,37 за штуку
.
Продажи торговых точек в США, принадлежащих компании, выросли на 14,1%
. Стоит отметить, что США — крупнейший источник доходов Domino's Pizza. По результатам опроса исследовательской компании Cinsensus Metrix, аналитики ожидали рост доходов всего на 12%.
Крупнейшей сети по доставке пиццы в США удалось обогнать конкурента Yiz Brands Pizza Hut с помощью использования таких технологий, как цифровые кошельки и приложений для смартфонов и смарт-часов, которые помогают клиентам быстро заказывать и оплачивать покупку. Доход от доставки продуктов Domino's, на который приходилось 62% от общей выручки компании, вырос на 15,7% и составил $ 388,6 млн. За последний квартал, закончившийся 26 марта, чистая прибыль компании выросла до $ 62,5 млн или $ 1,26 на акцию
, по сравнению с $ 45,5 млн или $ 0,89 на акцию в прошлом году.
Представитель компании Domino's заявил, что был принят новый стандарт учета, что позволило увеличить прибыль примерно на $ 0,13 на акцию. Общая выручка выросла на 15,8% и составила $ 624,2 млн.
По данным Thomson Reuters, в среднем аналитики ожидали прибыль в размере $ 1,16 на акцию при доходе в 615,8 млн.
Перевод специально для mmgp.ru