veranika55 Профессионал

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Компания по автоматизации бизнес процессов UiPath привлекла 30 миллионов долларов





UiPath, нью-йоркская компания, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов, собрала 30 миллионов долларов для расширения своей деятельности в глобальном масштабе.



Данные программы используются, когда компании все чаще обращаются к искусственному интеллекту для решения таких рутинных задач, как проверка счетов-фактур и ввод исходной информации в базы данных. Подобную работу раньше передавали на аутсорсинг компаниям с дешевой рабочей силой.







Финансировала разработки UiPath венчурная компания Accel с офисом в Лондоне. Accel активно помогающая стартапам, ориентированным на потребителя, и компаниям, строящим бизнес, ориентированный на европейский рынок в течение последнего десятилетия, все больше переключается на инвестиции в стартапы, разрабатывающие программное обеспечение для корпоративных клиентов, многое из которых основано на использовании искусственного интеллекта. Венчурные компании Earlybird, Credo Ventures и Seedcamp также участвовали финансировании.



Программное обеспечение UiPath использует компьютерное видение - ветвь искусственного интеллекта, которая включает в себя извлечение, анализ и понимание визуальной информации в изображениях - для наблюдения за набором задач, выполняемых на компьютере пользователя. Пользователь может затем реплицировать эти задачи автоматически, но с ограничениями, так как макросы работают только в Microsoft Excel. Разница заключается в том, что программное обеспечение UiPath, в отличие от большинства макросов, может выполнять задачи через любое программное обеспечение, используемое бизнесом. Кроме того, пользователи могут обучить программу с помощью набора правил или шагов для анализа данных, которые она обрабатывает. Например, он может искать данные из системы SAP, проверять, соответствует ли они определенным условиям, а затем вводить их в базу данных Salesforce.







Одно большое преимущество такого программного обеспечения над людьми заключается в том, что программа каждый раз следует одним и тем же шагам и правилам, не уставая, не делая ошибки и не пропуская процедуры.



«С точки зрения соответствия это имеет большое значение, потому что программа регистрирует каждый шаг, и если вам нужно будет вернуться назад и провести аудит того, что произошло, вы легко сможете это сделать», - сказала Luciana Lixandru, партнер Accel, основного инвестора UiPath. «Это означает, что подобные программы могут широко использоваться в таких требующих тщательного контроля отраслях, как финансы, здравоохранение и страхование».



UiPath сообщил, что сейчас у него 200 клиентов, включая Lufthansa, Generali, Telenor и Dong Energy. Он также имеет партнерские отношения с консалтинговыми фирмами Deloitte и Capgemini, которые часто рекомендуют свои продукты своим клиентам.



Ожидается, что к 2024 году рынок программного обеспечения для автоматизации робототехнических процессов достигнет 8,75 миллиарда долларов США по сравнению с 125 миллионами долларов в 2015 году, пишет исследовательская компания Grand View Research в отчете за октябрь 2016 года. По оценкам Grand View, эти программные решения в среднем на 60% дешевле, чем использование людей для выполнения таких же задач и стоят на 30% меньше, чем использование подрядчиков в низкооплачиваемых странах, таких как Индия.



Программное обеспечение, разрабатываемое такими фирмами как UiPath, все больше угрожает крупным компаниям аутсорсинга бизнес-процессов, таким как Cognizant, Infosys и Tata Consultancy Services, которые объявили об увольнениях сотрудников, так как клиенты все чаще предпочитают автоматизированное программное обеспечение живым сотрудникам.







Благодаря привлеченным инвестициям в размере 30 миллионов долларов, UiPath заявила, что добавит к своему продукту больше «когнитивных возможностей», таких как обработка документов на родном языке и сортировка документов, чтобы программа могла обрабатывать как структурированные, так и неструктурированные данные. Также будет открыт отдел продаж для продвижения продукции по всему миру.



Компания, в которой в настоящее время работают 150 человек, была основана в 2012 году в Румынии и до сих пор там находятся офисы по разработке продуктов. Позднее компания переместила свою штаб-квартиру в Нью-Йорк. Также есть офисы в Великобритании, Индии, Сингапуре и Японии.



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

https://www.bloomberg.com/news/artic...se-ai-heats-up



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5901ea17f2929 UiPath, нью-йоркская компания, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов, собрала 30 миллионов долларов для расширения своей деятельности в глобальном масштабе.Данные программы используются, когда компании все чаще обращаются к искусственному интеллекту для решения таких рутинных задач, как проверка счетов-фактур и ввод исходной информации в базы данных. Подобную работу раньше передавали на аутсорсинг компаниям с дешевой рабочей силой.Финансировала разработки UiPath венчурная компания Accel с офисом в Лондоне. Accel активно помогающая стартапам, ориентированным на потребителя, и компаниям, строящим бизнес, ориентированный на европейский рынок в течение последнего десятилетия, все больше переключается на инвестиции в стартапы, разрабатывающие программное обеспечение для корпоративных клиентов, многое из которых основано на использовании искусственного интеллекта. Венчурные компании Earlybird, Credo Ventures и Seedcamp также участвовали финансировании.Программное обеспечение UiPath использует компьютерное видение - ветвь искусственного интеллекта, которая включает в себя извлечение, анализ и понимание визуальной информации в изображениях - для наблюдения за набором задач, выполняемых на компьютере пользователя. Пользователь может затем реплицировать эти задачи автоматически, но с ограничениями, так как макросы работают только в Microsoft Excel. Разница заключается в том, что программное обеспечение UiPath, в отличие от большинства макросов, может выполнять задачи через любое программное обеспечение, используемое бизнесом. Кроме того, пользователи могут обучить программу с помощью набора правил или шагов для анализа данных, которые она обрабатывает. Например, он может искать данные из системы SAP, проверять, соответствует ли они определенным условиям, а затем вводить их в базу данных Salesforce.Одно большое преимущество такого программного обеспечения над людьми заключается в том, что программа каждый раз следует одним и тем же шагам и правилам, не уставая, не делая ошибки и не пропуская процедуры.«С точки зрения соответствия это имеет большое значение, потому что программа регистрирует каждый шаг, и если вам нужно будет вернуться назад и провести аудит того, что произошло, вы легко сможете это сделать», - сказала Luciana Lixandru, партнер Accel, основного инвестора UiPath. «Это означает, что подобные программы могут широко использоваться в таких требующих тщательного контроля отраслях, как финансы, здравоохранение и страхование».UiPath сообщил, что сейчас у него 200 клиентов, включая Lufthansa, Generali, Telenor и Dong Energy. Он также имеет партнерские отношения с консалтинговыми фирмами Deloitte и Capgemini, которые часто рекомендуют свои продукты своим клиентам.Ожидается, что к 2024 году рынок программного обеспечения для автоматизации робототехнических процессов достигнет 8,75 миллиарда долларов США по сравнению с 125 миллионами долларов в 2015 году, пишет исследовательская компания Grand View Research в отчете за октябрь 2016 года. По оценкам Grand View, эти программные решения в среднем на 60% дешевле, чем использование людей для выполнения таких же задач и стоят на 30% меньше, чем использование подрядчиков в низкооплачиваемых странах, таких как Индия.Программное обеспечение, разрабатываемое такими фирмами как UiPath, все больше угрожает крупным компаниям аутсорсинга бизнес-процессов, таким как Cognizant, Infosys и Tata Consultancy Services, которые объявили об увольнениях сотрудников, так как клиенты все чаще предпочитают автоматизированное программное обеспечение живым сотрудникам.Благодаря привлеченным инвестициям в размере 30 миллионов долларов, UiPath заявила, что добавит к своему продукту больше «когнитивных возможностей», таких как обработка документов на родном языке и сортировка документов, чтобы программа могла обрабатывать как структурированные, так и неструктурированные данные. Также будет открыт отдел продаж для продвижения продукции по всему миру.Компания, в которой в настоящее время работают 150 человек, была основана в 2012 году в Румынии и до сих пор там находятся офисы по разработке продуктов. Позднее компания переместила свою штаб-квартиру в Нью-Йорк. Также есть офисы в Великобритании, Индии, Сингапуре и Японии.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

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