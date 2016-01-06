Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,307 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания по автоматизации бизнес процессов UiPath привлекла 30 миллионов долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:07
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,127
Благодарностей: 1,630
УГ: 20
КП: 0.109
подарки
Компания по автоматизации бизнес процессов UiPath привлекла 30 миллионов долларов



UiPath, нью-йоркская компания, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов, собрала 30 миллионов долларов для расширения своей деятельности в глобальном масштабе.

Данные программы используются, когда компании все чаще обращаются к искусственному интеллекту для решения таких рутинных задач, как проверка счетов-фактур и ввод исходной информации в базы данных. Подобную работу раньше передавали на аутсорсинг компаниям с дешевой рабочей силой.



Финансировала разработки UiPath венчурная компания Accel с офисом в Лондоне. Accel активно помогающая стартапам, ориентированным на потребителя, и компаниям, строящим бизнес, ориентированный на европейский рынок в течение последнего десятилетия, все больше переключается на инвестиции в стартапы, разрабатывающие программное обеспечение для корпоративных клиентов, многое из которых основано на использовании искусственного интеллекта. Венчурные компании Earlybird, Credo Ventures и Seedcamp также участвовали финансировании.

Программное обеспечение UiPath использует компьютерное видение - ветвь искусственного интеллекта, которая включает в себя извлечение, анализ и понимание визуальной информации в изображениях - для наблюдения за набором задач, выполняемых на компьютере пользователя. Пользователь может затем реплицировать эти задачи автоматически, но с ограничениями, так как макросы работают только в Microsoft Excel. Разница заключается в том, что программное обеспечение UiPath, в отличие от большинства макросов, может выполнять задачи через любое программное обеспечение, используемое бизнесом. Кроме того, пользователи могут обучить программу с помощью набора правил или шагов для анализа данных, которые она обрабатывает. Например, он может искать данные из системы SAP, проверять, соответствует ли они определенным условиям, а затем вводить их в базу данных Salesforce.



Одно большое преимущество такого программного обеспечения над людьми заключается в том, что программа каждый раз следует одним и тем же шагам и правилам, не уставая, не делая ошибки и не пропуская процедуры.

«С точки зрения соответствия это имеет большое значение, потому что программа регистрирует каждый шаг, и если вам нужно будет вернуться назад и провести аудит того, что произошло, вы легко сможете это сделать», - сказала Luciana Lixandru, партнер Accel, основного инвестора UiPath. «Это означает, что подобные программы могут широко использоваться в таких требующих тщательного контроля отраслях, как финансы, здравоохранение и страхование».

UiPath сообщил, что сейчас у него 200 клиентов, включая Lufthansa, Generali, Telenor и Dong Energy. Он также имеет партнерские отношения с консалтинговыми фирмами Deloitte и Capgemini, которые часто рекомендуют свои продукты своим клиентам.

Ожидается, что к 2024 году рынок программного обеспечения для автоматизации робототехнических процессов достигнет 8,75 миллиарда долларов США по сравнению с 125 миллионами долларов в 2015 году, пишет исследовательская компания Grand View Research в отчете за октябрь 2016 года. По оценкам Grand View, эти программные решения в среднем на 60% дешевле, чем использование людей для выполнения таких же задач и стоят на 30% меньше, чем использование подрядчиков в низкооплачиваемых странах, таких как Индия.

Программное обеспечение, разрабатываемое такими фирмами как UiPath, все больше угрожает крупным компаниям аутсорсинга бизнес-процессов, таким как Cognizant, Infosys и Tata Consultancy Services, которые объявили об увольнениях сотрудников, так как клиенты все чаще предпочитают автоматизированное программное обеспечение живым сотрудникам.



Благодаря привлеченным инвестициям в размере 30 миллионов долларов, UiPath заявила, что добавит к своему продукту больше «когнитивных возможностей», таких как обработка документов на родном языке и сортировка документов, чтобы программа могла обрабатывать как структурированные, так и неструктурированные данные. Также будет открыт отдел продаж для продвижения продукции по всему миру.

Компания, в которой в настоящее время работают 150 человек, была основана в 2012 году в Румынии и до сих пор там находятся офисы по разработке продуктов. Позднее компания переместила свою штаб-квартиру в Нью-Йорк. Также есть офисы в Великобритании, Индии, Сингапуре и Японии.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://www.bloomberg.com/news/artic...se-ai-heats-up

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5901ea17f2929
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.
CMETraders. Творим Добро.
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 17:16.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания Earnix, занимающаяся предикативной аналитикой, привлекла $13.5 миллионов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.01.2017 23:59
Стартап Namely привлек $50 млн для автоматизации различных рабочих процессов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 07.01.2017 13:56
Zwift привлекла 27 миллионов долларов и сделает вашу тренировку интересной игрой inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 11 17.11.2016 18:17
Компания Airbnb собирается привлечь 850 миллионов долларов. Asal Новости в мире финансов и инвестиций 3 09.08.2016 22:51
Компания Ахметова задолжала 759 миллионов долларов по еврооблигациям и кредитам svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 2 10.04.2016 05:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ilya-zu
Если бы у наших детей был свой форум.....
От Ilya-zu в разделе «Юмор»
Аватар morg
Памятка для принимающих лимиты доверия WM
От morg в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
Аватар bizneser
Биржа CME Group запустила индексы биткоина
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар nonogirl
BTC xMiner Limited - btcxminer.com
От nonogirl в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Биржа СНВТС пожертвовала средства для проекта эфириум классик
От clipman77 в разделе «Ethereum»
Аватар BiziAlen
В России лесное хозяйство может получить €1 миллиард инвестиций из Азии
От BiziAlen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,307
Тем
466,977
Сообщений
11,527,419

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube