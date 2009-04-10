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Ипотечный пузырь взорвался в Канаде

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Ипотечный пузырь взорвался в Канаде
В Канаде начался новый ипотечный кризис. Фактически речь идет об уже почти лопнувшем пузыре, таком же, как был в США в 2008 г.

Еще два года назад отдельные эксперты и аналитики обратили внимание на возможные проблемы Home Capital Group, крупнейшего небанковского ипотечного кредитора Канады.

Тогда стало известно, что эта компания использует чрезмерно усердную модель кредитования с минимальным учетом основ, а риски вообще почти не проверялись. Ипотечный заем можно было получить очень просто.

Сейчас все эти предупреждения оправдались, когда акции Home Capital Group рухнули более чем на 60%, так как компания сообщила о привлечении чрезвычайно кредитной линии на 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд) для предоставления ликвидности.


Это стало необходимо в условиях оттока депозитов, и если тенденция продолжится, то скоро альтернативный канадский ипотечный кредитор будет неспособен выполнять свои финансовые цели и станет просто неплатежеспособен.

И самое интересное, что кредитная линия будет обеспечена портфелем ипотечный кредитов, предоставленных Home Trust.

Акции Home Capital упали на 61% в Торонто до самого низкого уровня с 2003 г., потянув за собой других кредиторов. Бумаги Equitable Group Inc. упали на 17%, акции Street Capital Group Inc. упали на 13%, First National Financial Corp. - на 7,6%.
Короче говоря, канадский ипотечный пузырь наконец лопнул.

Условия по кредитной линии далеки от идеальных. Home Capital будет платить 10% годовых по непогашенным остаткам и невозмещаемой комиссии за обязательство в размере 100 млн канадских долларов, резервный сбор за неиспользованные средства составляет 2,5%. Эффективная ставка начинается с 22,5% при использовании 1 млрд канадских долларов, а затем снижается до 15%, если средства будут полностью выбраны.

И это очень дорогая кредитная линия. Вряд ли она поможет, учитывая грядущие проблемы. Home Capital сообщила о резком падении остатков на сберегательных высокодоходных счетах во внутреннем трастовом фонде, показатель с 28 марта по 24 апреля упал сразу на $591 млн, а общий баланс составил $1,4 млрд. Компания уже предупредила инвесторов, что отток будет продолжаться.

То есть банк уже перестал быть банком для вкладчиков, и теперь начинается гонка за то, кто быстрее успеет вывести свои деньги.

При этом общий объем фондирования составляет более 3,5 млрд канадских долларов, что более чем в два раза превышает ликвидные активы в размере 1,5 млрд канадских долларов по состоянию на 24 апреля.

Но Home Capital полагается на депозиты для финансирования своих ипотечных кредитов, то есть ликвидность будет только ухудшаться. Поскольку все бездефицитные источники средств будут исчерпаны.

Аналитики отмечают, что вся ситуация оказалась полной неожиданностью для рынка. Да, компания столкнулась с дефицитом ликвидности, но условия по кредитной линии явно указывают на то, что доверия к ней нет со стороны регуляторов и рынка. При этом до этого момента не было сомнений в том, что Home Capital интересна для инвесторов.

Ставка в 22,5% означает, что дни компании сочтены и она уже очень скоро будет объявлена банкротом.

При этом, если посмотреть на информационный фон более внимательно, то сообщения о проблемах были уже давно. В последние месяцы беды компании были вызваны утверждениями Комиссии по ценным бумагам провинции Онтарио о том, Home Capital вводит в заблуждение инвесторов и нарушает законы о ценных бумагах.

Но инвесторы и трейдеры старательно этого не замечали.

Для них важнее были новые целевые показатели, которые были установлены всего два месяца назад. Тогда компания нацелилась на рост выручки в 5%, разводненную прибыль на акцию в 7%, а рентабельность собственного капитала должна превышать 15%.

Новому руководству Home Capital, которое должно смениться после скандала, также предстоит "избегать банкротства в течение трех месяцев". То есть через три месяца кто-то получит "золотой парашют", компания станет банкротом, а в Канаде начнется полноценных кризис на рынке жилья.

Его последствия, конечно, не будут такими масштабными, как это случилось с США в 2008-2009 гг., но сама по себе возможность повторения такой ситуации отчетливо показывает все риски. Рынок, регуляторы и многие инвесторы очень быстро забыли о том, как пренебрежение правилами и элементарной финансовой логикой может очень быстро привести к краху.

А тем временем рынок канадского ипотечного кредитования стремительно падает.

Источник - vestifinance.ru
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