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Частная инвестиционная компания Aurica Capital привлекла € 140 млн

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Частная инвестиционная компания Aurica Capital привлекла € 140 млн

Частная инвестиционная компания Aurica Capital привлекла € 140 млн для своего третьего фонда.

Частная инвестиционная испанская компания Aurica Capital, привлекла € 140 млн для своего собственного третьего фонда.

В дополнении к € 74 млн инвестиционных средств от Banc Sabadell, инвестиционная компания получила инвестиции от нескольких институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды, страховые компании и несколько частных независимых организаций. У фонда имеется цель: увеличить инвестиционный портфель сначала до € 150 млн и окончательная цель € 200 млн.

Фонд Aurica III создан для инвестиций в малый и средний бизнес в Испании. На данный момент фондом осуществлены инвестиции в две такие компании:
- Delta Tecnic - производитель суперконцентратов для кабелей и ПВХ промышленности;
- Flex - производитель постельных принадлежностей.

Под руководством Ивана Плаза, который присоединился к компании в 2007 году, фонд Aurica Capital первоначально инвестировала в 19 компаний и на текущий момент вышел из 17.


Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
инвестирование, инвестиции, инвестиционный портфель, инвестиционный проект, финансовая перспектива
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