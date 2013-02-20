Частная инвестиционная компания Aurica Capital привлекла € 140 млн для своего третьего фонда.
Частная инвестиционная испанская компания Aurica Capital, привлекла € 140 млн для своего собственного третьего фонда.
В дополнении к € 74 млн инвестиционных средств от Banc Sabadell, инвестиционная компания получила инвестиции от нескольких институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды, страховые компании и несколько частных независимых организаций. У фонда имеется цель: увеличить инвестиционный портфель сначала до € 150 млн и окончательная цель € 200 млн.
Фонд Aurica III создан для инвестиций в малый и средний бизнес в Испании. На данный момент фондом осуществлены инвестиции в две такие компании:
- Delta Tecnic - производитель суперконцентратов для кабелей и ПВХ промышленности;
- Flex - производитель постельных принадлежностей.
Под руководством Ивана Плаза, который присоединился к компании в 2007 году, фонд Aurica Capital первоначально инвестировала в 19 компаний и на текущий момент вышел из 17.
Перевод специально для форума MMGP
.