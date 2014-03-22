Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,274 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Zeta Global привлек $140 млн и возможно выйдет на IPO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:26
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 787
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.087
подарки
Zeta Global привлек $140 млн и возможно выйдет на IPO
Аналитический сервис для маркетологов Zeta Global привлек $140 млн. от GPI Capital и "фондов, спонсируемых" Franklin Square Capital Partners » и кредитного подразделения Blackstone GSO Capital Partners.
Финансирование в раунде представляет собой $115 млн. собственного капитала и $25 млн. в виде долгового финансирования. Общая сумма инвестиций, которые получила компания с момента своего создания 10 лет назад ныне достигает $250 млн. - $150 млн. в виде собственного капитала и $100 млн. заемных средств.
Компания была основана в Нью-Йорке в 2007 году бывшими руководителями Apple и Pepsi Джоном Скалли и Дэвидом А. Стейнбергом.
Zeta Global предоставляет SaaS -платформу, которая объединяет «стратегию, аналитику и машинное обучение». Платформа сочетает в себе большие данные и сложные методы интеллектуального анализа данных, помогая компаниям получать информацию о своих клиентах и, тем самым, способствуя улучшению их ориентации и взаимодействия, а также оптимизируя отдачу от своих маркетинговых инвестиций.
«Мы очень оптимистично смотрим на переход к цифровому маркетингу, ориентированному на данные», - пояснил управляющий партнер и главный инвестиционный директор GPI Capital Билл Роян. «Мы считаем, что активы и возможности Zeta делают компанию уникальной позицией, чтобы извлечь выгоду от этого перехода».
Как только сделка будет закрыта, Роян присоединится к совету директоров Zeta,.
Похоже, что Zeta Global рассматривает возможность выхода на IPO, недавно компания сменила финансового директора, а также ответственного за выручку. Новое финансирование будет использоваться для стимулирования роста Zeta за счет «стратегических приобретений и инвестиций в технологии, операции, продажи и маркетинг».
«Удивительно вспомнить время, когда мы с Дэвидом начинали Zeta почти 10 лет назад, - «большие данные» тогда еще даже не были термином»- рассказывает Скалли. «Сегодня Zeta Global - это выдающаяся и хорошо зарекомендовавшая себя технологическая платформа с хорошей клиентской базой и сплоченной командой лидеров, способных продолжать нашу миссию по предоставлению решений для ведущих мировых брендов, которые им необходимы для успеха в этой быстро меняющейся маркетинговой экосистеме».
Переведено специально для форума mmgp: https://venturebeat.com/2017/04/27/z...s-140-million/

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
TTLuck2017 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Global Finance Investment Limited - Global-fin-invest.com nonogirl HYIP от 61% в месяц 10 Сегодня 15:42
Skin Inc Global привлек инвестиции для лучшего ухода за кожей inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.03.2017 22:25
iOS 8.2 выйдет 2 марта kamol_mix Новости технологий и интернета 4 06.03.2015 18:16
Выйдет книга о «Яндексе» vhyip Курилка 6 24.06.2014 22:43
ZETA Financial Group - zeta-fingroup.com INVESTELS Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1444 22.03.2014 14:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар chel522
Платежная система в ОФШОРНОЙ ЗОНЕ
От chel522 в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар netnikogo
Invest-prof.com - Верну 80% рефских
От netnikogo в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
ПАММ-счет marketfollower: 9310 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар ivanneprofan
Можно ли зарабатывать на хайпах с высоким и средним процентом?
От ivanneprofan в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Brainstorm
От Terrasto в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар bakster
Into-Trade - into-trade.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,274
Тем
466,967
Сообщений
11,526,926

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube