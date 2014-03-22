Zeta Global привлек $140 млн и возможно выйдет на IPO
Аналитический сервис для маркетологов Zeta Global привлек $140 млн. от GPI Capital и "фондов, спонсируемых" Franklin Square Capital Partners » и кредитного подразделения Blackstone GSO Capital Partners.
Финансирование в раунде представляет собой $115 млн. собственного капитала и $25 млн. в виде долгового финансирования. Общая сумма инвестиций, которые получила компания с момента своего создания 10 лет назад ныне достигает $250 млн. - $150 млн. в виде собственного капитала и $100 млн. заемных средств.
Компания была основана в Нью-Йорке в 2007 году бывшими руководителями Apple и Pepsi Джоном Скалли и Дэвидом А. Стейнбергом.
Zeta Global предоставляет SaaS -платформу, которая объединяет «стратегию, аналитику и машинное обучение». Платформа сочетает в себе большие данные и сложные методы интеллектуального анализа данных, помогая компаниям получать информацию о своих клиентах и, тем самым, способствуя улучшению их ориентации и взаимодействия, а также оптимизируя отдачу от своих маркетинговых инвестиций.
«Мы очень оптимистично смотрим на переход к цифровому маркетингу, ориентированному на данные», - пояснил управляющий партнер и главный инвестиционный директор GPI Capital Билл Роян. «Мы считаем, что активы и возможности Zeta делают компанию уникальной позицией, чтобы извлечь выгоду от этого перехода».
Как только сделка будет закрыта, Роян присоединится к совету директоров Zeta,.
Похоже, что Zeta Global рассматривает возможность выхода на IPO, недавно компания сменила финансового директора, а также ответственного за выручку. Новое финансирование будет использоваться для стимулирования роста Zeta за счет «стратегических приобретений и инвестиций в технологии, операции, продажи и маркетинг».
«Удивительно вспомнить время, когда мы с Дэвидом начинали Zeta почти 10 лет назад, - «большие данные» тогда еще даже не были термином»- рассказывает Скалли. «Сегодня Zeta Global - это выдающаяся и хорошо зарекомендовавшая себя технологическая платформа с хорошей клиентской базой и сплоченной командой лидеров, способных продолжать нашу миссию по предоставлению решений для ведущих мировых брендов, которые им необходимы для успеха в этой быстро меняющейся маркетинговой экосистеме».