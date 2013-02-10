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У Северной Кореи появились деньги, чтобы платить по старым счетам

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У Северной Кореи появились деньги, чтобы платить по старым счетам


Около сорока лет назад Северная Корея приобрела у Финляндии оборудование для производства бумаги. Оборудование от финнов на новый завод для КНДР было поставлено, а вот оплата, так и не была произведена.

И впервые за такое количество лет, журналисты финского новостного издания Yle получили возможность задать несколько вопросов высокопоставленному чиновнику из Северной Кореи.

Как заявил финским журналистам Пак Юн Сик, занимающий пост представителя северокорейского ведомства по иностранным делам, Северная Корея готова уже в ближайшее время возобновить переговоры о погашении своих долговых обязательств за поставленное оборудование с финскими политиками. Как заявил высокопоставленный чиновник, его страна не могла оплатить контракт из-за сложной экономической ситуации, которая сложилась из-за экономических санкций. И эта ситуация была крайне сложной на протяжении всех прошедших десятилетий. Но времена изменились, и у народа Северной Кореи теперь есть деньги, которые могут быть потрачены, чтобы оплатить старые поставки оборудования. Осталось только провести переговоры, уточнить сумму долга, и способ оплаты.

Как стало известно мировым СМИ, за поставленное оборудование в 1970-х года, вместе с процентами, Северная Корея должна выплатить в казну Финляндии 26 млн евро.

Но не только Финляндии Северная Корея должна оплатить старые контракты на поставку товаров и оборудования. Швеция до сих пор ожидает платежей за поставленные в КНДР легковые автомобили Volvo 144, в количестве одной тысячи единиц.

Торговые взаимоотношения между Северной Кореей и Финляндией практически прекратились. Согласно полученной информации от финских таможенников, из Финляндии в Северную Корею было поставлено товаров на сумму 1500 евро. Из Северной Кореи в Финляндию на 6000 долларов, по итогам 2016 года.

Правда в 2013 году Финляндия реализовала в Северную Корею несколько комплектов оборудования для зубоврачебных кабинетов, а так же несколько грузоподъёмных кранов, на общую сумму в 8,5 млн евро. И эти контракты были сразу же оплачены правительством КНДР.

Специально для mmgp.ru
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