Яндекс продолжает дорожать. Выручка вырастит на 20% за 2017 год

У Яндекса отмечается рост прибыли в 2017 году на 20 %
Прогнозы роста выручки в нынешнем году побили желаемые цифры. Яндекс сообщает, что выручка вырастит на 16% - 20 % от планируемой.
В прошло году рост цена Яндекса выросла на 27 процентов. А в денежном эквиваленте составила 75,9 миллиардов рублей.
В первые 3 месяца Яндекс повысил выручку на 18 процентов, что в денежном эквиваленте составляет 3,7 миллиарда рублей. Доход же по ценным бумагам вырос еще больше, на 25 процентов. Выручка достигла 20,7 миллиардов рублей. Доход от рекламы Яндекс в интернете достигла 19,5 миллиардов рублей. Это основной вид дохода Яндекса, остальной доход составляет не более 6 %.
Яндекс.Такси принесло компании 778 миллионов рублей. Доходность выросла на 75 процентов. Доход от поисковой системы и портала достиг показателя 18,65 миллиардов рублей.
Яндекс.Маркет принес Яндексу 1,29 миллиардов рублей. Сервисы объявлений принесли куда меньше, но цифры все равно огромные. Сервисы Яндекса путешествий, недвижимости и работы принесли 371 миллион рублей, А Медиа-сервисы, такие как кинопоиск, сервис музыки, билетов и тп принес 326 миллионов рублей.
По сообщениям Liveinternet, Яндекс занимает 55,4 % рынка поисковых запросов в России. Рост поисковых запросов вырос на 2 процента. Поведенческие факторы такие как клики увеличились на 12 процентов. А цена клика на 10 %.
Хочу напомнить, что после штрафа ФАС для Google в 438 миллионов рублей, Yandex подорожал на 100 рублей за акцию
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru