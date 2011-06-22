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Яндекс продолжает дорожать. Выручка вырастит на 20% за 2017 год

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Старый Сегодня, 15:06
#1
Любитель
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
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Регистрация: 10.11.2016
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Яндекс продолжает дорожать. Выручка вырастит на 20% за 2017 год


У Яндекса отмечается рост прибыли в 2017 году на 20 %

Прогнозы роста выручки в нынешнем году побили желаемые цифры. Яндекс сообщает, что выручка вырастит на 16% - 20 % от планируемой.

В прошло году рост цена Яндекса выросла на 27 процентов. А в денежном эквиваленте составила 75,9 миллиардов рублей.

В первые 3 месяца Яндекс повысил выручку на 18 процентов, что в денежном эквиваленте составляет 3,7 миллиарда рублей. Доход же по ценным бумагам вырос еще больше, на 25 процентов. Выручка достигла 20,7 миллиардов рублей. Доход от рекламы Яндекс в интернете достигла 19,5 миллиардов рублей. Это основной вид дохода Яндекса, остальной доход составляет не более 6 %.

Яндекс.Такси принесло компании 778 миллионов рублей. Доходность выросла на 75 процентов. Доход от поисковой системы и портала достиг показателя 18,65 миллиардов рублей.

Яндекс.Маркет принес Яндексу 1,29 миллиардов рублей. Сервисы объявлений принесли куда меньше, но цифры все равно огромные. Сервисы Яндекса путешествий, недвижимости и работы принесли 371 миллион рублей, А Медиа-сервисы, такие как кинопоиск, сервис музыки, билетов и тп принес 326 миллионов рублей.

По сообщениям Liveinternet, Яндекс занимает 55,4 % рынка поисковых запросов в России. Рост поисковых запросов вырос на 2 процента. Поведенческие факторы такие как клики увеличились на 12 процентов. А цена клика на 10 %.

Хочу напомнить, что после штрафа ФАС для Google в 438 миллионов рублей, Yandex подорожал на 100 рублей за акцию


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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 15:33
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: в Маскве
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 263
Благодарностей: 91
УГ: 0
КП: 0.040
Re: Яндекс продолжает дорожать. Выручка вырастит на 20% за 2017 год
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Яндекс сообщает, что выручка вырастит
ВырастИт, ага
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Системщик на форуме  
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Метки
прибыль, прибыль от рекламы, яндекс
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