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Финансовый пузырь на рынке ипотечного кредитования Канады лопнул

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Старый Сегодня, 14:58
#1
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Финансовый пузырь на рынке ипотечного кредитования Канады лопнул


Канаду накрывает ипотечный кризис, который по всем своим признакам схож с тем, что был в США, в кризисный 2008 год.

Около двух лет назад ряд аналитиков уже предупреждали инвесторов о том, что у Home Capital Group могут быть проблемы уже в ближайшее время. Home Capital Group является крупнейшим небанковским кредитором ипотечного рынка Канады.

Тогда в сеть просочилась информация о том, что кредитор раздаёт ипотечные кредиты практически всем подряд. При минимальной проверке клиента. Риски не рассматривались вовсе. Ипотеку получить в Канаде было крайне просто.

И на сегодня видно, что все предупреждения экспертов не были напрасными. Акции компании Home Capital Group рухнули в цене более чем на 60 процентов, после того, как стало известно, что в работу была привлечена чрезвычайная ипотечная кредитная линия на 1,5 млрд долларов.



Компании пришлось это сделать из-за резкого оттока депозитов. И если отток не сократится, то уже в ближайшее время крупнейший ипотечный кредитор Канады объявит себя банкротом.

Акции Home Capital рухнули на 61 процент, на торгах в Торонто, до минимумов 2003 года. После такого обрушения, на рынке ипотечного кредитования Канады наблюдается эффект домино. Акции других кредиторов так же начали резко дешеветь. Ценные бумаги Equitable Group Inc просели на 17 процентов, компания Street Capital Group Inc потеряла 13 процентов своей капитализации, акции компании First National Financial Corp подешевели на 7,6 процента.

Можно сказать, что пузырь, надутый на ипотечном рынке Канады, лопнул.

Аналитики уже отметили, то, что сейчас происходит на рынке ипотечного кредитования Канады, для инвесторов стало настоящим сюрпризом. Компания столкнулась с дефицитом ликвидности, и оказалось, что доверия к ней нет вовсе, со стороны регуляторов рынка, которые предоставили чрезвычайную ипотечную кредитную линию под бешеные проценты. Ставка по этой линии составляет 22,5 процента годовых. Дни Home Capital Group сочтены. Теперь среди инвесторов началась гонка, кто первый сможет забрать из компании деньги.

Рынок ипотечного кредитования Канады уходит в крутое пике.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 15:16
#2
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Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
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Re: Финансовый пузырь на рынке ипотечного кредитования Канады лопнул
Одна компания - и всё пропало? Новость в стиле 1-го
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 15:21
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,610
Благодарностей: 654
УГ: 8
КП: 0.147
подарки
Автор темы Re: Финансовый пузырь на рынке ипотечного кредитования Канады лопнул
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Одна компания - и всё пропало?
Эффект домино. Там посыпался весь рынок.
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Drum13 на форуме  
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