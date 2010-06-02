Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Medicine IT LTD - m-it.ltd

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#1
Возращаю потери в ХАЙПах
Премиум
 
Аватар Bona
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 2,982
Благодарностей: 5,404
УГ: 0
КП: 0.181
подарки
награды Спонсор 
Medicine IT LTD - m-it.ltd
Я не админ и не владелец проекта
Старт: 27.04.2017



О компании

Цитата:

Компания специализируется на деятельности по разработке и внедрению программного обеспечения, необходимого здравоохранению, и инвестировании в сферу электронной медицины.
Использованию современных информационных технологий сегодня уделяется все больше внимания в различных сферах деятельности человека, в том числе, и в здравоохранении.
Создание информационных решений, разрабатываемых компанией «M-IT.LTD», строится в соответствии с облачными технологиями и служит для получения полноценной информационной системы, охватывающей весь спектр разделов, составляющих медицинскую помощь населению.

Наши специалисты активно участвуют в частных разработках и инвестировании в электронную медицину, эффективно пользуясь возможностями частного капитала компании. Основа нашей инвестиционной стратегии заключается в денежных вливаниях в развитие перспективных частных компаний. Мы предоставляем капитал для развивающегося бизнеса и активно занимаемся новыми информационными решениями.
Наша деятельность по прямому инвестированию находится в самом начале. Сотрудничество с каждой компанией, перед инвестированием в нее собственного капитала, начинается с тщательного изучения нашими аналитиками.


Инвестиционные планы:

Инвестиционный пакет "MAXIMUM"
Срок депозита 60 дней
Доход в день 3.3% (198% за 60 дней в итоге)
Депозит включен в выплаты
Минимальная сумма депозита: 10$
Максимальная сумма депозита: 250$




Инвестиционный пакет "Quickly"
Срок депозита 10 дней
Доход 110% через 10 дней
Начисление в конце срока
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Максимальная сумма депозита: 250$



Проект платит в ручном режиме - выплаты с обработкой до 24 часов.


Партнерская программа: 2 уровня: 5%-2% от суммы депозита рефералов.

VIP статус партнера дает 10-3-1% от суммы депозита рефералов.

Бонус: С каждого оборота в 5000$ выплачивается бонус в размере 150$.



Техчасть проекта:

- Самописный скрипт;
- Хостинг ddos-guard;
- Выделенный сервер;
- Ddos защита;
- SSL Comodo;
- Официально зарегистрированная компания в Англии (номер 10711755, проверка в госреестре - тут);
- Соцсети: Facebook, Youtube, Vkontakte


Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash.


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Bona на форуме  
Старый Сегодня, 15:02
#2
Мастер
 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 2,076
Благодарностей: 2,530
УГ: 13
КП: 0.321
Re: Medicine IT LTD - m-it.ltd
Походу скамерок тут из Crystal house
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Joe Sorrento на форуме  
Старый Сегодня, 15:16
#3
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,912
Благодарностей: 4,569
УГ: 3
КП: 0.005
Re: Medicine IT LTD - m-it.ltd
ну если оттуда то на забор
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HDS на форуме  
Сказали спасибо:
serg125 (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:27
#4
Возращаю потери в ХАЙПах
Премиум
 
Аватар Bona
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 2,982
Благодарностей: 5,404
УГ: 0
КП: 0.181
подарки
награды Спонсор 
Автор темы Re: Medicine IT LTD - m-it.ltd
Цитата:
Сообщение от Joe Sorrento Посмотреть сообщение
Походу скамерок тут из Crystal house
Если есть инсайд - пишите факты, а не тупо пальцем в небо.
Зачем писать неподтвержденный негатив? У меня другая информация про админа.
В кристал хаузе был Н-скрипт, тут - самописный.
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Последний раз редактировалось Bona; Сегодня в 15:30.
Bona на форуме  
Старый Сегодня, 15:34
#5
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
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Re: Medicine IT LTD - m-it.ltd
а может амазин все таки


Ну а так внешне приятен, план конечно как для мая не особо хорош, но, посмотрим
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