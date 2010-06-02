Medicine IT LTD - m-it.ltd

Компания специализируется на деятельности по разработке и внедрению программного обеспечения, необходимого здравоохранению, и инвестировании в сферу электронной медицины.
Использованию современных информационных технологий сегодня уделяется все больше внимания в различных сферах деятельности человека, в том числе, и в здравоохранении.
Создание информационных решений, разрабатываемых компанией «M-IT.LTD», строится в соответствии с облачными технологиями и служит для получения полноценной информационной системы, охватывающей весь спектр разделов, составляющих медицинскую помощь населению.
Наши специалисты активно участвуют в частных разработках и инвестировании в электронную медицину, эффективно пользуясь возможностями частного капитала компании. Основа нашей инвестиционной стратегии заключается в денежных вливаниях в развитие перспективных частных компаний. Мы предоставляем капитал для развивающегося бизнеса и активно занимаемся новыми информационными решениями.
Наша деятельность по прямому инвестированию находится в самом начале. Сотрудничество с каждой компанией, перед инвестированием в нее собственного капитала, начинается с тщательного изучения нашими аналитиками.