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Криптовалютная экосистема насчитывает 32 млрд $, альткойны выросли более, чем на 50%

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Криптовалютная экосистема насчитывает 32 млрд $, альткойны выросли более, чем на 50%

Несмотря на достижение ценового уровня в 1300 $, доминирующее положение Биткойна на криптовалютном рынке уменьшается с быстрым ростом стоимости альткойнов.

Это звездная неделя для торговцев криптовалютами как в случае с биткойнами, так и со многими альткойнами – торги на этой неделе были очень активными, и некоторые альткойны достигли рекордных максимумов.

Первый и ведущий блокчейн теперь насчитывает в общей сложности более 21 млрд $, при этом обменный курс BTC/USD находится выше уровня цены в 1300 $.

Несмотря на этот удивительный подвиг Биткойна (оцениваемого выше унции золота – в то время как угроза хардфорка все еще нависает над ним), его доминирование на общем криптовалютном рынке фактически уменьшается. Это происходит из-за быстрого роста конкурирующих криптовалют, который некоторые биткойн-пуристы называют альткойн-пузырем.

В то время как за последнюю неделю BTC вырос примерно на 7%, некоторые десятки токенов выросли в рыночной стоимости гораздо больше. Эфириум вырос более чем на 11%, Ripple – более чем на 8%, Лайткойн – на 50%, NEM (XEM) – на 67%, Эфириум Классик (ETC) – на 57%.

Впервые рыночная капитализация всех криптовалют достигла 32 миллиардов долларов, и на данный момент существует семь криптовалют с рыночной капитализацией около или более полумиллиарда долларов. Рыночная капитализация Эфириума составляет сейчас 5 млрд $, Ripple – 1,2 млрд $, Лайиткойна – 750 млн $, NEM – 470 млн $, Эфириума Классик – 450 млн $.

В связи с этим доминирование рыночной стоимости Биткойна сейчас составляет всего 65%. И даже более того, его доминирование в объеме торгов составляет около 47% при дневном объеме торгов в размере 355 млн $, исходя из более чем 755 долларов в день для всех криптовалют в обращении.

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Анна Чернобай вне форума  
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