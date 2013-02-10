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Нигерия инвестирует 6 млрд долларов в железнодорожную инфраструктуру

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Нигерия инвестирует 6 млрд долларов в железнодорожную инфраструктуру
Правительство Нигерии всячески пытается найти выход из бедственного экономического положения. И одно из решений - перезапуск экономики, через реализацию глобальных инфраструктурных проектов.

Президент Нигерии ожидает ратификации договора с Экспортно-импортным банком Китая на оформлении кредита, на сумму 6 млрд долларов. Ещё 1,075 млрд долларов будет получено от Всемирного Банка. Полученные средства правительство Нигерии намеревается инвестировать в железнодорожную инфраструктуру.

Впервые за четверть века, экономика Нигерии показала минусовое значение. Обусловлено это было снижением цен на энергоносители. Руководство африканской страны надеется, что масштабные инвестиции в инфраструктурные проекты смогут оживить экономику, так как появятся десятки тысяч рабочих мест.

Кстати говоря, китайский капитал активно инвестирует в транспортную инфраструктуру африканских стран. В частности в Кении китайские компании строят на деньги частных китайских инвесторов, железные дороги по всей стране. Проект оценивается на сумму в 4 млрд долларов.

Ещё один крупный инвестиционный проект завершён китайскими компаниями. Речь идёт о железнодорожной ветке из Аддис-Абебы до Джибути.

По материалам ft.com и reuters.com
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