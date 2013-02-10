Российские инвесторы вкладывают деньги в отечественный многоразовый ракетоноситель

Владимир Солнцев, возглавляющий компанию РКК "Энергия" заявил о том, что консорциум отечественных инвесторов готов инвестировать в проект создания новейшего российского ракетоносителя многоразового использования, которая сможет конкурировать с детищем Илона Маска, ракетоносителем Falcon.
РКК "Энергия" предложила инвесторам разработать ракетоноситель многоразового использования, которую можно будет запускать с таких космодромов, как Байконур, Восточный и "Морской Старт". Кооперация нескольких компаний на стадии проектирования уже создана, идут работы надо документацией.
Солнцев заявил, что новый ракетоноситель будет создан через четыре года. Продукцию сможет свободно покупать российская компания S7 Group, которая является владельцем проекта "Морской старт".
По материалам ria.ru